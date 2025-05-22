путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область – ISW

российский диктатор владимир путин организовал встречу с официальными лицами курской области рф, чтобы согласовать планы по захвату украинского города Сумы и аннексии Сумской области. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что 20 мая путин встретился с руководством муниципалитетов курской области, во время которой глава глушковского района павел золотарев обратился к путину с просьбой создать буферную зону в Сумской области.

путин спросил, сколько километров должна быть глубина буферной зоны, на что золотарев ответил, что россия должна захватить "по крайней мере Сумы" и намекнул, что россия должна быть "больше". Исполняющий обязанности губернатора курской области александр хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что его дед был из Сумской области, поэтому "эта земля ему не чужда" - указывают аналитики.

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Они считают, что у россии есть территориальные цели за пределами областей, которые уже незаконно оккупировала или аннексировала, и что путин может намереваться использовать дальнейший прогресс в Сумской области, чтобы потребовать, чтобы Украина уступила часть Сумской области во время будущих мирных переговоров.

"Российские силы вряд ли смогут захватить город Сумы в ближайшей или среднесрочной перспективе, учитывая продемонстрированную россией неспособность быстро захватить даже гораздо меньшие населенные пункты в Украине за последние три года", - резюмируют в ISW.

Напомним

По информации The Economist, представители российской делегации во время переговоров в Стамбуле угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области, если Украина не выведет свои войска с территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, которые кремль частично оккупировал и включил в конституцию рф еще в 2022 году.

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