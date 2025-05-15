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Переговоры в Стамбуле могут быть либо сегодня вечером, либо завтра утром - Зеленский
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Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

Киев • УНН

 • 4196 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что россия начала наступательные действия по всем направлениям. Главным направлением был Сумской, где было сосредоточено 67 тыс. российских военных.

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия начала свои наступательные действия по всем направлениям, и главным направлением был именно Сумской, где было сосредоточено 67 тыс. российских военных. Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции в Турции, передает УНН.

Если честно, то они начали свои наступательные действия. Они были начаты по всем направлениям, и главным направлением был именно Сумской. Там действительно сосредоточено было 67 тыс. войск. Мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться. И поэтому они работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппироваться, и делать их дело, которое они для себя выбрали. То есть они хотят делать это наступление. Наши военные формулируют это именно так, что они находятся в постоянном уже наступлении, и это уже происходит несколько месяцев 

- сказал Зеленский.

Напомним

Как сообщали СМИ, россия лишь на словах демонстрирует "готовность" к прекращению огня, а на самом деле накапливает силы на фронте для возможной новой наступательной операции.

Павел Башинский

Павел Башинский

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