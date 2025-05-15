Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что россия начала наступательные действия по всем направлениям. Главным направлением был Сумской, где было сосредоточено 67 тыс. российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия начала свои наступательные действия по всем направлениям, и главным направлением был именно Сумской, где было сосредоточено 67 тыс. российских военных. Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции в Турции, передает УНН.
Если честно, то они начали свои наступательные действия. Они были начаты по всем направлениям, и главным направлением был именно Сумской. Там действительно сосредоточено было 67 тыс. войск. Мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться. И поэтому они работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппироваться, и делать их дело, которое они для себя выбрали. То есть они хотят делать это наступление. Наши военные формулируют это именно так, что они находятся в постоянном уже наступлении, и это уже происходит несколько месяцев
Напомним
Как сообщали СМИ, россия лишь на словах демонстрирует "готовность" к прекращению огня, а на самом деле накапливает силы на фронте для возможной новой наступательной операции.