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Говорить про мир, а сама накопичує війська: росія готує прорив на фронті в Україні - CNN

Київ • УНН

 • 242 перегляди

росіяни імітують переговори, накопичуючи сили для нової операції. ЗСУ стримують ворога на сході та курщині, але рф прагне захопити більше територій.

Говорить про мир, а сама накопичує війська: росія готує прорив на фронті в Україні - CNN

росія лише на словах демонструє "готовність" до припинення вогню, а насправді накопичує сили на фронті для можливої нової наступальної операції. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Як повідомили двоє офіційних осіб США, ім’я яких не називається, росіяни "прагнуть створити велику силу на фронті". На їхню думку, російський диктатор спробує захопити якомога більше територій на сході України, а потім знову розгорнути наступ на Київ.

Підготовка російського наступу відбувається на фоні значного браку людських ресурсів в Україні на полі бою. За даними США, саме українські можливості у використанні дронів та ефективність мінних полів стримують росіян, попри їхню значну чисельну перевагу, як на Сході України, так і на курщині, де ЗСУ стримують плацдарм.

Наразі росіяни стикаються з викликами у формуванні сил, оскільки обидві сторони продовжують виснажливу і смертельну війну на виснаження на сході України. Крім того, наразі немає жодних ознак того, що Північна Корея наразі здатна суттєво збільшити свої військові сили в Україні після втрати тисяч своїх солдатів у боях.

Водночас речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону зазначив, що росіяни нині лише імітують мирні переговори. За його словами, російські війська накопичують сили та вже фактично розпочали свою літню наступальну компанію.

Загострення ситуації відбувається в районі села Липці на Харківщині, каже Шамшин. Він додав, що росіяни розпочали штурм з використанням бронетехніки, зокрема танків, та мотоциклів.

Нагадаємо

Сили оборони України знищили рідкісний російський безпілотник ZALA Z-20 на Лиманському напрямку Донецької області. Він був оснащений штучним інтелектом і коштує $200 тисяч.

Євген Устименко

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