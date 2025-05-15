Говорит о мире, а сама накапливает войска: россия готовит прорыв на фронте в Украине - CNN

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина
10:49 • 982 просмотра

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

10:37 • 3320 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

09:17 • 12265 просмотра

Зеленский прибыл в Анкару

06:00 • 37428 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 115605 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 120519 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 225034 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 100996 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 70260 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 176583 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
7.7м/с
49%
742мм
Популярные новости

ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении

15 мая, 02:04 • 53176 просмотра

ISW: рф требует отказа НАТО от политики открытых дверей для Украины и установления прокси-правительства в Киеве

15 мая, 02:38 • 115630 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

15 мая, 03:36 • 51575 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

15 мая, 04:23 • 106015 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 70371 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 109692 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 176393 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 225034 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 176583 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 192499 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 19093 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 70619 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 56906 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 78244 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 87923 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Говорит о мире, а сама накапливает войска: россия готовит прорыв на фронте в Украине - CNN

Киев • УНН

 • 200 просмотра

россияне имитируют переговоры, накапливая силы для новой операции. ВСУ сдерживают врага на востоке и курщине, но рф стремится захватить больше территорий.

Говорит о мире, а сама накапливает войска: россия готовит прорыв на фронте в Украине - CNN

россия лишь на словах демонстрирует "готовность" к прекращению огня, а на самом деле накапливает силы на фронте для возможной новой наступательной операции. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Как сообщили двое официальных лиц США, имя которых не называется, россияне "стремятся создать большую силу на фронте". По их мнению, российский диктатор попытается захватить как можно больше территорий на востоке Украины, а затем снова развернуть наступление на Киев.

Подготовка российского наступления происходит на фоне значительной нехватки человеческих ресурсов в Украине на поле боя. По данным США, именно украинские возможности в использовании дронов и эффективность минных полей сдерживают россиян, несмотря на их значительное численное превосходство, как на Востоке Украины, так и на курщине, где ВСУ сдерживают плацдарм.

Сейчас россияне сталкиваются с вызовами в формировании сил, поскольку обе стороны продолжают изнурительную и смертельную войну на истощение на востоке Украины. Кроме того, пока нет никаких признаков того, что Северная Корея сейчас способна существенно увеличить свои военные силы в Украине после потери тысяч своих солдат в боях.

В то же время представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона отметил, что россияне сейчас лишь имитируют мирные переговоры. По его словам, российские войска накапливают силы и уже фактически начали свою летнюю наступательную кампанию.

Обострение ситуации происходит в районе села Липцы на Харьковщине, говорит Шамшин. Он добавил, что россияне начали штурм с использованием бронетехники, в частности танков, и мотоциклов.

Напомним

Силы обороны Украины уничтожили редкий российский беспилотник ZALA Z-20 на Лиманском направлении Донецкой области. Он был оснащен искусственным интеллектом и стоит $200 тысяч.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Войнаполитика
Северная Корея
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$63.53
Bitcoin
$101,849.60
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$34.67
Золото
$3,167.79
Ethereum
$2,541.05