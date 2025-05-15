Говорит о мире, а сама накапливает войска: россия готовит прорыв на фронте в Украине - CNN

россия лишь на словах демонстрирует "готовность" к прекращению огня, а на самом деле накапливает силы на фронте для возможной новой наступательной операции. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Как сообщили двое официальных лиц США, имя которых не называется, россияне "стремятся создать большую силу на фронте". По их мнению, российский диктатор попытается захватить как можно больше территорий на востоке Украины, а затем снова развернуть наступление на Киев.

Подготовка российского наступления происходит на фоне значительной нехватки человеческих ресурсов в Украине на поле боя. По данным США, именно украинские возможности в использовании дронов и эффективность минных полей сдерживают россиян, несмотря на их значительное численное превосходство, как на Востоке Украины, так и на курщине, где ВСУ сдерживают плацдарм.

Сейчас россияне сталкиваются с вызовами в формировании сил, поскольку обе стороны продолжают изнурительную и смертельную войну на истощение на востоке Украины. Кроме того, пока нет никаких признаков того, что Северная Корея сейчас способна существенно увеличить свои военные силы в Украине после потери тысяч своих солдат в боях.

В то же время представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона отметил, что россияне сейчас лишь имитируют мирные переговоры. По его словам, российские войска накапливают силы и уже фактически начали свою летнюю наступательную кампанию.

Обострение ситуации происходит в районе села Липцы на Харьковщине, говорит Шамшин. Он добавил, что россияне начали штурм с использованием бронетехники, в частности танков, и мотоциклов.

Напомним

Силы обороны Украины уничтожили редкий российский беспилотник ZALA Z-20 на Лиманском направлении Донецкой области. Он был оснащен искусственным интеллектом и стоит $200 тысяч.