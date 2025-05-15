Рідкісний дрон-розвідник рф, яким хвалилися на параді в москві, збит на Донеччині
Київ • УНН
Українські захисники знищили рідкісний російський безпілотник ZALA Z-20, оснащений штучним інтелектом, на Лиманському напрямку Донецької області. Дрон коштує $200 тисяч.
Оснащений штучним інтелектом дрон zala модифікації z-20 вартістю сотні тисяч доларів "приземлили" бійці 63-ї окремої механізованої бригади. Передає УНН із посиланням на ОСУВ "Хортиця".
Деталі
Українські захисники знищили zala z-20 у Донецькій області, на частині фронту, що відноситься до Лиманського напрямку.
Прямо з параду в Москві – на лиманську землю. Ще одну рідкісну російську пташку приземлили зенітники 63 бригади – ZALA Z-20. Цей розвідник начебто оснащений штучним інтелектом для виявлення цілей, тому коштує $200 тисяч. Але це не допомогло йому уникнути знищення. "Нашьол широкоє і ефєктівноє прімєнєніє в зонє СВО!"
Нагадаємо
На військовому параді в москві демонструвались безпілотники, які використовують зс рф для атак у війні росії проти України. Ідеться про БПЛА "герань", "орлан", "ланцет", "гарпія" та zala.
У ніч на 13 травня ворог атакував Україну 10-ма "Shahed" імітаторами БпЛА з Приморсько-Ахтарська. Українська ППО успішно збила всі 10 ворожих безпілотників.