Рідкісний дрон-розвідник рф, яким хвалилися на параді в москві, збит на Донеччині

Оснащений штучним інтелектом дрон zala модифікації z-20 вартістю сотні тисяч доларів "приземлили" бійці 63-ї окремої механізованої бригади. Передає УНН із посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Українські захисники знищили zala z-20 у Донецькій області, на частині фронту, що відноситься до Лиманського напрямку.

Прямо з параду в Москві – на лиманську землю. Ще одну рідкісну російську пташку приземлили зенітники 63 бригади – ZALA Z-20. Цей розвідник начебто оснащений штучним інтелектом для виявлення цілей, тому коштує $200 тисяч. Але це не допомогло йому уникнути знищення. "Нашьол широкоє і ефєктівноє прімєнєніє в зонє СВО!"