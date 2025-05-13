Над Україною за ніч збили всі з 10 ворожих дронів

росія вночі запустила по Україні 10 безпілотників, збито всі 10 ворожих дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 травня (із 23:00 12 травня) ворог атакував 10-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Приморсько-Ахтарська - рф.

Усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

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