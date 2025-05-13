Над Україною за ніч збили всі з 10 ворожих дронів
Київ • УНН
У ніч на 13 травня ворог атакував Україну 10-ма «Shahed» імітаторами БпЛА з Приморсько-Ахтарська. Українська ППО успішно збила всі 10 ворожих безпілотників.
росія вночі запустила по Україні 10 безпілотників, збито всі 10 ворожих дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 травня (із 23:00 12 травня) ворог атакував 10-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Приморсько-Ахтарська - рф.
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