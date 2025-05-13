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Половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень, половина з яких прийшлася на Покровський та Новопавлівський напрямки. Сили оборони відбили численні атаки ворога.

Половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Половина від 166 боїв на фронті минулої доби сталася на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському, повідомили у ранковому зведенні 13 травня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 12 травня, пише УНН.

Загалом, за вчора зафіксовано 166 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 103 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3058 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійських засоби, два вузли зв’язку та ще три інші важливі об’єкти російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Глушківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та в напрямку Ольгівки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру та в напрямку Білої Гори і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Петрівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка, Попів Яр, Новомиколаївка, Муравка, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки противника поблизу Костянтинополя, Багатиря, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив шість атак в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та в бік Павлівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку агресор провів чотири марні спроби просування до позицій наших захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 20 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 254 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

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