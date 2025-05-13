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Половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 874 просмотра

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 166 боевых столкновений, половина из которых пришлась на Покровское и Новопавловское направления. Силы обороны отразили многочисленные атаки врага.

Половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Половина из 166 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, сообщили в утренней сводке 13 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 12 мая, пишет УНН.

В общем, за вчера зафиксировано 166 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 141 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил более 5400 обстрелов, из них 103 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3058 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийских средства, два узла связи и еще три другие важные объекты российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили семь атак противника в районах Волчанска и Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодези, Зеленая Долина, Надежда, Липовое, Новомихайловка, Ямполевка и в направлении Ольговки.

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часового Яра и в направлении Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дилиевки, Петровки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка, Попов Яр, Новониколаевка, Муравка, Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 атаки противника вблизи Константинополя, Богатыря, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил шесть атак в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и в сторону Павловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении агрессор провел четыре бесплодные попытки продвижения к позициям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 20 управляемых авиационных бомб, а также совершил 254 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери рф за сутки: более 1000 солдат и 62 артсистемы уничтожены13.05.25, 07:40 • 1542 просмотра

Юлия Шрамко

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