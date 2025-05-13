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Потери рф за сутки: более 1000 солдат и 62 артсистемы уничтожены

Киев • УНН

 • 326 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 12 мая украинские защитники ликвидировали 1070 российских военных и 62 артиллерийские системы. В целом потери врага приближаются к миллиону.

Потери рф за сутки: более 1000 солдат и 62 артсистемы уничтожены

За сутки 12 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 62 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 968130 (+1070) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10802 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 22487 (+14)
        • артиллерийских систем ‒ 27780 (+62)
          • РСЗО ‒ 1381 (0)
            • средства ПВО ‒ 1162 (0)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35778 (+100)
                    • крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48256 (+138)
                            • специальная техника ‒ 3884 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что за время полномасштабного вторжения россии в Украину более 700 тысяч российских военных были ранены или погибли, однако даже это не помогло ей достичь ни одной из стратегических целей, которые власть россии ставила перед собой.

                              Генштаб: 133 боестолкновения на фронте, ВСУ отбили 50 атак на Покровском направлении12.05.25, 22:23 • 2726 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

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