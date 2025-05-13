Потери рф за сутки: более 1000 солдат и 62 артсистемы уничтожены
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 12 мая украинские защитники ликвидировали 1070 российских военных и 62 артиллерийские системы. В целом потери врага приближаются к миллиону.
За сутки 12 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 62 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 968130 (+1070) человек ликвидировано
- танков ‒ 10802 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 22487 (+14)
- артиллерийских систем ‒ 27780 (+62)
- РСЗО ‒ 1381 (0)
- средства ПВО ‒ 1162 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35778 (+100)
- крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48256 (+138)
- специальная техника ‒ 3884 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что за время полномасштабного вторжения россии в Украину более 700 тысяч российских военных были ранены или погибли, однако даже это не помогло ей достичь ни одной из стратегических целей, которые власть россии ставила перед собой.
Генштаб: 133 боестолкновения на фронте, ВСУ отбили 50 атак на Покровском направлении12.05.25, 22:23 • 2726 просмотров