Потери рф за сутки: более 1000 солдат и 62 артсистемы уничтожены

За сутки 12 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 62 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 968130 (+1070) человек ликвидировано

танков ‒ 10802 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 22487 (+14)

артиллерийских систем ‒ 27780 (+62)

РСЗО ‒ 1381 (0)

средства ПВО ‒ 1162 (0)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35778 (+100)

крылатые ракеты ‒ 3197 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48256 (+138)

специальная техника ‒ 3884 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что за время полномасштабного вторжения россии в Украину более 700 тысяч российских военных были ранены или погибли, однако даже это не помогло ей достичь ни одной из стратегических целей, которые власть россии ставила перед собой.

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