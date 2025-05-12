Генштаб: 133 боестолкновения на фронте, ВСУ отбили 50 атак на Покровском направлении

$41.550.04
46.750.13
ukenru
ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17
19:01 • 2442 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

15:56 • 14492 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

15:48 • 27186 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

15:00 • 44686 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

14:27 • 50546 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Эксклюзив
12 мая, 13:28 • 29992 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Эксклюзив
12 мая, 13:00 • 27603 просмотра

Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

Эксклюзив
12 мая, 12:34 • 27027 просмотра

После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Эксклюзив
12 мая, 11:05 • 26022 просмотра

В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

12 мая, 08:59 • 32507 просмотра

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1м/с
43%
748мм
Популярные новости

Группировка рф, которая "пролезла" за реку Оскол, не способна на активные штурмовые действия - спикер ОСУВ "Хортица"

12 мая, 09:47 • 11705 просмотра

"Не ворчим, тепло еще придет": синоптик предупредила, что холодная погода задержится

12 мая, 10:52 • 24290 просмотра

Более 4,26 млн украинцев воспользовались статусом временной защиты в ЕС на март-2025

12 мая, 11:10 • 59538 просмотра

Пресс-секретарь кремля песков заявил, что язык ультиматумов неприемлем для москвы

12 мая, 13:00 • 7202 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

15:03 • 25446 просмотра
публикации

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

15:00 • 44689 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

14:27 • 50550 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

12 мая, 08:13 • 85594 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 108651 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

12 мая, 05:40 • 92830 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дэвид Лэмми

Кайя Каллас

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

15:03 • 25676 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 68023 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 44151 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 50253 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 130447 просмотра
Актуальное

Боинг 747

Криптовалюта

Евро

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Генштаб: 133 боестолкновения на фронте, ВСУ отбили 50 атак на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 270 просмотра

С начала суток на фронте произошло 133 боестолкновения. Больше всего атак было на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 50 штурмовых действий противника.

Генштаб: 133 боестолкновения на фронте, ВСУ отбили 50 атак на Покровском направлении

В общем, с начала этих суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские защитники остановили 50 штурмовых действий противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли 45 авиационных ударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1140 дронов-камикадзе и осуществили 3987 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам 

- говорится в сводке Генштаба.

На Харьковском направлении противник с начала суток пять раз проводил наступательные действия в районах Волчанска и Красного Первого. Враг нанес авиаудар по району Двуречной.

На Купянском направлении агрессор атаковал в направлениях Песчаного, Глушковки и Новоосинового - украинские защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая Долина, Надежда, Липовое, Новомихайловка, Ямполевка и в направлении Ольговки. Три боестолкновения не утихают.

На Северском направлении наши защитники отбивали шесть штурмов оккупационных войск в районах Белогоровки и Григоровки.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников вблизи Васюковки, Часового Яра и в направлении Белой Горы. Силы обороны отбили одну атаку захватчиков, бои продолжаются.

Шесть раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении, в районах Дилиевки, Петровки и Торецка, два боестолкновения еще не завершились.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка и в направлениях Попового Яра, Новониколаевки, Муравки, Алексеевки, Зари и Попового Яра. Наши защитники остановили 50 штурмовых действий противника. Авиаударам на направлении подверглись Покровск, Полтавка, Ильиновка, Сухой Яр.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 203 оккупанта, из них 128 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 10 мотоциклов, три БпЛА, терминал спутниковой связи, окопный РЭБ, наблюдательный комплекс "Муром – М" также повредили два мотоцикла и одну артиллерийскую систему.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Богатыря, Раздольного, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко. Сейчас продолжаются три боестолкновения. Авиаударам подверглись Алексеевка, Воскресенка и Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам Гуляйполя и Высокого.

На Ореховском направлении враг проводил шесть наступательных действий в районе Малой Токмачки, Малых Щербаков и в направлении Павловки. Украинские подразделения отбили все атаки. Противник нанес авиаудары по Павловке и Новояковловке.

На Приднепровском направлении враг четыре раза атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел. В то же время противник нанес авиаудар по Казацкому.

На Курском направлении с начала суток произошло девять атак противника, одна из которых продолжается до сих пор, также враг нанес 13 авиаударов, сбросив при этом 14 КАБ, совершил 228 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из РСЗО.

Потери врага: за сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 8 танков12.05.25, 07:56 • 6416 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Украина
Харьков
Brent
$64.95
Bitcoin
$101,643.20
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.39
Золото
$3,234.06
Ethereum
$2,435.99