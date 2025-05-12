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Генштаб: 133 боєзіткнення на фронті, ЗСУ відбили 50 атак на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 133 боєзіткнення. Найбільше атак було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 50 штурмових дій противника.

Генштаб: 133 боєзіткнення на фронті, ЗСУ відбили 50 атак на Покровському напрямку

Загалом, від початку цієї доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмових дій противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1140 дронів-камікадзе та здійснили 3987 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах 

- йдеться у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку противник від початку доби п’ять разів проводив наступальні дії в районах Вовчанська та Красного Першого. Ворог завдав авіаудару по району Дворічної.

На Куп’янському напрямку агресор атакував в напрямках Піщаного, Глушківки та Новоосинового - українські захисники зупинили п’ять ворожих спроб просунутись вперед.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та в напрямку Ольгівки. Три боєзіткнення не вщухають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали шість штурмів окупаційних військ в районах Білогорівки та Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Васюківки, Часового Яру та в напрямку Білої Гори. Сили оборони відбили одну атаку загарбників, бої тривають.

Шість разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, в районах Диліївки, Петрівки та Торецька, два боєзіткнення ще не завершились.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка та в напрямках Попового Яру, Новомиколаївки, Муравки, Олексіївки, Зорі і Попового Яру. Наші захисники зупинили 50 штурмових дій противника. Авіаударів на напрямку зазнали Покровськ, Полтавка, Іллінівка, Сухий Яр.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 203 окупанти, з них 128 — безповоротно. Українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, п’ять автомобілів, 10 мотоциклів, три БпЛА, термінал супутникового зв’язку, окопний РЕБ, спостережний комплекс "Муром – М" також пошкодили два мотоцикли та одну артилерійську систему.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Багатиря, Роздольного, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко. Наразі тривають три боєзіткнення. Авіаударів зазнали Олексіївка, Воскресенка та Новодарівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах Гуляйполя та Високого.

На Оріхівському напрямку ворог проводив шість наступальних дій в районі Малої Токмачки, Малих Щербаків та в напрямку Павлівки. Українські підрозділи відбили всі атаки. Противник завдав авіаударів по Павлівці та Новояковлівці.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав. В той же час противник завдав авіаудару по Козацькому.

На Курському напрямку з початку доби відбулося дев’ять атак противника, одна з яких триває дотепер, також ворог завдав 13 авіаударів, скинувши при цьому 14 КАБ, здійснив 228 артилерійських обстрілів, зокрема вісім - із РСЗВ.

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 8 танків12.05.25, 07:56 • 6416 переглядiв

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