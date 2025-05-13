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ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17
12 травня, 19:01 • 15904 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

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Втрати рф за добу: понад 1000 солдатів та 62 артсистеми знищено

Київ • УНН

 • 272 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 12 травня українські захисники ліквідували 1070 російських військових та 62 артилерійські системи. Загалом втрати ворога наближаються до мільйона.

Втрати рф за добу: понад 1000 солдатів та 62 артсистеми знищено

За добу 12 травня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 62 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 968130 (+1070) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10802 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 22487 (+14)
        • артилерійських систем ‒ 27780 (+62)
          • РСЗВ ‒ 1381 (0)
            • засоби ППО ‒ 1162 (0)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35778 (+100)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48256 (+138)
                            • спеціальна техніка ‒ 3884 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою.

                              Генштаб: 133 боєзіткнення на фронті, ЗСУ відбили 50 атак на Покровському напрямку12.05.25, 22:23 • 2706 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Україна
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