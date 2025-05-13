Втрати рф за добу: понад 1000 солдатів та 62 артсистеми знищено
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 12 травня українські захисники ліквідували 1070 російських військових та 62 артилерійські системи. Загалом втрати ворога наближаються до мільйона.
За добу 12 травня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 62 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 968130 (+1070) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10802 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22487 (+14)
- артилерійських систем ‒ 27780 (+62)
- РСЗВ ‒ 1381 (0)
- засоби ППО ‒ 1162 (0)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35778 (+100)
- крилаті ракети ‒ 3197 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48256 (+138)
- спеціальна техніка ‒ 3884 (0)
Дані уточнюються.
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