Втрати рф за добу: понад 1000 солдатів та 62 артсистеми знищено

За добу 12 травня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 62 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 968130 (+1070) осіб ліквідовано

танків ‒ 10802 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 22487 (+14)

артилерійських систем ‒ 27780 (+62)

РСЗВ ‒ 1381 (0)

засоби ППО ‒ 1162 (0)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35778 (+100)

крилаті ракети ‒ 3197 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48256 (+138)

спеціальна техніка ‒ 3884 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою.

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