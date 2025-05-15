Редкий дрон-разведчик рф, которым хвастались на параде в москве, сбит ВСУ в Донецкой области

Оснащенный искусственным интеллектом дрон zala модификации z-20 стоимостью сотни тысяч долларов "приземлили" бойцы 63-й отдельной механизированной бригады. Передает УНН со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Украинские защитники уничтожили zala z-20 в Донецкой области, на части фронта, относящейся к Лиманскому направлению.

Прямо с парада в Москве – на лиманскую землю. Еще одну редкую российскую птичку приземлили зенитчики 63 бригады – ZALA Z-20. Этот разведчик вроде бы оснащен искусственным интеллектом для обнаружения целей, поэтому стоит $200 тысяч. Но это не помогло ему избежать уничтожения. "Нашел широкое и эффективное применение в зоне СВО!"