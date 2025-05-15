Редкий дрон-разведчик рф, которым хвастались на параде в москве, сбит ВСУ в Донецкой области
Киев • УНН
Украинские защитники уничтожили редкий российский беспилотник ZALA Z-20, оснащенный искусственным интеллектом, на Лиманском направлении Донецкой области. Дрон стоит $200 тысяч.
Оснащенный искусственным интеллектом дрон zala модификации z-20 стоимостью сотни тысяч долларов "приземлили" бойцы 63-й отдельной механизированной бригады. Передает УНН со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
Детали
Украинские защитники уничтожили zala z-20 в Донецкой области, на части фронта, относящейся к Лиманскому направлению.
Прямо с парада в Москве – на лиманскую землю. Еще одну редкую российскую птичку приземлили зенитчики 63 бригады – ZALA Z-20. Этот разведчик вроде бы оснащен искусственным интеллектом для обнаружения целей, поэтому стоит $200 тысяч. Но это не помогло ему избежать уничтожения. "Нашел широкое и эффективное применение в зоне СВО!"
Напомним
На военном параде в москве демонстрировались беспилотники, которые используют вс рф для атак в войне россии против Украины. Речь идет о БПЛА "герань", "орлан", "ланцет", "гарпия" и zala.
В ночь на 13 мая враг атаковал Украину 10-ю "Shahed" имитаторами БпЛА из Приморско-Ахтарска. Украинская ПВО успешно сбила все 10 вражеских беспилотников.