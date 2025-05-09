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Парад у москві завершено: путін був поруч з Сі Цзіньпіном, але потім спілкувався з військовими КНДР

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

На параді були лідери 30 країн, військові та техніка, яку рф використовує у війні проти України. Після параду путін привітав військових із КНДР.

Парад у москві завершено: путін був поруч з Сі Цзіньпіном, але потім спілкувався з військовими КНДР

Під час військового параду, на якому вперше демонструвалися безпілотники, які використовують для атак по території України, очільник кремля володимир путін сидів біля лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Після закінчення параду перемоги президент рф підійшов до присутніх на площі у москві військовослужбовців з КНДР.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

На червоній площі в москві завершився парад, присвячений 80-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На заході, крім путіна, були присутніми лідери близько 30 держав, зокрема Китаю, Бразилії, Венесуели, Словаччини та Сербії. Глава КНР Сі Цзіньпін цього разу знаходився поруч президентом рф на трибуні.

Також за даними росЗМІ, на параді "пройшли розрахунки 13 іноземних держав" - ідеться про військовослужбовців Азербайджану, білорусі, Киргизії, Таджикистану, Казахстану, Туркменістану, Узбекистану.

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На трибуні також знаходилися фігуранти обвинувачень у військових злочинах в Україні: серед них, за даними ТГ-каналу ASTRA, знаходилися:

Владислав Головін, морський піхотинець 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту, відомий під позивним "Струном". 810-та бригада, у складі якої служить Головін, неодноразово згадувалася в розслідуваннях про скоєння військових злочинів в Україні. Головін вважається учасником убивств мирних жителів у Маріуполі, відповідно до інформації сайту "Миротворець".

Також ідеться про Ахру Авідзбу — командир так званої інтербригади "Пляма" був присутній на трибуні пишуть росЗМІ. "Пляма" підтримуються росією; інтербригада та її командир звинувачуються у скоєнні низки тяжких злочинів: мародерстві, викраденнях, тортурах українських військовополонених.

На військовому параді в Москві вперше були безпілотники, які використовують для атак у війні рф проти України: БПЛА "герань", "орлан", "ланцет", "гарпія" та zala.

У міноборони рф підтверджували, що у параді беруть участь 11 тисяч військовослужбовців, зокрема 1500 учасників війни рф в Україні.

Після закінчення параду перемоги, російський президент підійшов до військовослужбовців із КНДР, які також були присутні на Червоній площі.

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Привітавши північнокорейських військових, путін передав усім військовослужбовцям Корейської народної армії найкращі побажання, передають цей епізод заходу у російських ЗМІ.

Нагадаємо

путін на параді в москві мінімально згадав війну, висловивши солідарність із військовими рф. Він наголосив на важливості єдності росіян у "ратних і мирних справах".

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Ігор Тележніков

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