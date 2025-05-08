КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: деталі
Київ • УНН
Північна Корея здійснила запуск балістичних ракет малої дальності з міста Вонсан у бік Японського моря. Це стало першим подібним випробуванням з березня цього року.
КНДР вранці у четвер, 8 травня, випустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік Японського моря. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на військових Південної Кореї, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що це стало першим випробуванням КНДР балістичних ракет з березня. Об'єднаний комітет начальників штабів зафіксував запуск кількох балістичних ракет малої дальності, з північного прибережного міста Вонсан близько 8:10 ранку за місцевим часом.
Наші військові посилили спостереження за додатковим запуском і зберігають стан повної готовності, водночас тісно обмінюючись інформацією про північні балістичні ракети зі Сполученими Штатами та Японією
Видання додає, що запуск у четвер відбувся приблизно через два місяці після того, як Північна Корея випустила кілька балістичних ракет близької дальності, 10 березня, коли Південна Корея та США розпочали спільні весняні військові навчання.
"Це також стало другим запуском балістичної ракети КНДР після повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому в січні. Північна Корея утрималася від великих провокацій цього року після повернення Трампа та на тлі поглиблення військової співпраці з росією", - йдеться у статті.
Нагадаємо
На параді, присвяченому 80-й річниці перемоги у Другій світовій війні, який відбудеться 9 травня у москві, КНДР представить посол. Водночас Пхеньян не відправить свої війська для участі у параді.
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