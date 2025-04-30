КНДР випробувала запуск ракет з нового есмінця "Чхве Хьон"
Київ • УНН
Північна Корея провела випробувальний запуск надзвукової крилатої ракети з нового есмінця "Чхве Хьон". Кім Чен Ин наголосив на важливості створення агресивної системи оборони.
Північна Корея влаштувала випробувальний запуск надзвукової крилатої ракети з нового військового корабля - есмінця "Чхве Хьон". Про це повідомляє ABC News з посиланням на Центральне інформаційне агентство Кореї, передає УНН.
Деталі
У повідомленні наголошується, що запуск ракети традиційно контролював особисто північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.
Перші випробувальні запуски систем озброєння есмінця "Чхве Хьон" були проведені в понеділок і вівторок. За цей час випробували надзвукову крилату ракету, стратегічну крилату ракету, зенітну ракету та 127-мм корабельну автоматичну гармату.
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Лідер Північної Кореї сказав, що "важливо створити проактивну та агресивну систему оборони на основі потужної атакуючої здатності". Він також наголосив на необхідності "прискорення підготовки ядерної зброї ВМС".
Доповнення
5000-тонний есмінець було представлено минулого тижня. Під час церемонії спуску судна на воду в порту Нампхо на західному узбережжі країни Кім заявив, що будівництво корабля є "проривом" у модернізації ВМС Північної Кореї.
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Кім також сказав, що він "має намір створити оперативний флот для блакитних вод" – тобто сили, здатні діяти у відкритому океані, а не виключно в прибережних водах навколо Корейського півострова.
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Спуск "Чхве Хьон" на воду відбувається на тлі того, що Північна Корея, яка традиційно відставала від свого сусіда та суперника Південної Кореї з точки зору військово-морських технологій, поглиблює військову співпрацю з росією на тлі вторгнення останньої в Україну та подальшого протистояння із Заходом.
Нагадаємо
Північна Корея засудила Сполучені Штати за розміщення стратегічного бомбардувальника B-1B у Південній Кореї під час останніх спільних військових навчань. КНДР вбачає в цьому загрозу для своєї безпеки.