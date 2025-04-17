КНДР засудила США за розміщення B-1B у Південній Кореї: це загроза

Північна Корея засудила Сполучені Штати за розміщення стратегічного бомбардувальника B-1B у Південній Кореї під час останніх спільних військових навчань. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За державними ЗМІ КНДР, у Пхеньяні вважають це проявом агресії та прямою загрозою безпеці країни.

Офіційний представник міністерства оборони Північної Кореї назвав такі дії Вашингтона "звичною провокаційною практикою" і заявив, що подібні кроки лише підвищують рівень напруженості в регіоні. За словами речника, Сполучені Штати продовжують політику військового тиску, демонструючи силу замість дипломатії.

B-1B брав участь у спільних повітряних навчаннях із південнокорейськими винищувачами у вівторок. У Сеулі пояснюють, що мета маневрів – підвищення обороноздатності та зміцнення військової співпраці між двома країнами. Проте Пхеньян розглядає це як репетицію нападу і підготовку до потенційної військової ескалації.

Останній військовий крок США та Південної Кореї є відкритою загрозою безпеці нашої держави - заявили в КНДР.

Північна Корея вже неодноразово висловлювала занепокоєння щодо активної військової взаємодії між Сеулом і Вашингтоном, називаючи її головним джерелом дестабілізації на Корейському півострові. Цього разу Пхеньян зазначив, що "всі подальші дії матимуть наслідки".

Нагадаємо

Пхеньян засудив військові дії США в Ємені, назвавши їх порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет. Американські удари по об'єктах хуситів викликали занепокоєння через повідомлення про жертви серед мирного населення.

Північна Корея засудила удари США по Ємену через жертви серед цивільних