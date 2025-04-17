КНДР осудила США за размещение B-1B в Южной Корее: это угроза

Северная Корея осудила Соединенные Штаты за размещение стратегического бомбардировщика B-1B в Южной Корее во время последних совместных военных учений. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По государственным СМИ КНДР, в Пхеньяне считают это проявлением агрессии и прямой угрозой безопасности страны.

Официальный представитель министерства обороны Северной Кореи назвал такие действия Вашингтона "привычной провокационной практикой" и заявил, что подобные шаги лишь повышают уровень напряженности в регионе. По словам представителя, Соединенные Штаты продолжают политику военного давления, демонстрируя силу вместо дипломатии.

B-1B участвовал в совместных воздушных учениях с южнокорейскими истребителями во вторник. В Сеуле объясняют, что цель маневров – повышение обороноспособности и укрепление военного сотрудничества между двумя странами. Однако Пхеньян рассматривает это как репетицию нападения и подготовку к потенциальной военной эскалации.

Последний военный шаг США и Южной Кореи является открытой угрозой безопасности нашего государства - заявили в КНДР.

Северная Корея уже неоднократно выражала обеспокоенность по поводу активного военного взаимодействия между Сеулом и Вашингтоном, называя его главным источником дестабилизации на Корейском полуострове. В этот раз Пхеньян отметил, что "все дальнейшие действия будут иметь последствия".

Напомним

Пхеньян осудил военные действия США в Йемене, назвав их нарушением международного права и посягательством на суверенитет. Американские удары по объектам хуситов вызвали беспокойство из-за сообщений о жертвах среди мирного населения.

Северная Корея осудила удары США по Йемену из-за жертв среди гражданских