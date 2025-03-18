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Северная Корея осудила удары США по Йемену из-за жертв среди гражданских

Киев • УНН

 • 16729 просмотра

Пхеньян осудил военные действия США в Йемене, назвав их нарушением международного права и посягательством на суверенитет. Американские удары по объектам хуситов вызвали обеспокоенность из-за сообщений о жертвах среди мирного населения.

Северная Корея осудила удары США по Йемену из-за жертв среди гражданских

Пхеньян резко осудил удары США по Йемену. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

Детали

Северная Корея выступила с осуждением недавних военных действий Соединенных Штатов в Йемене, назвав их незаконными и грубо нарушающими международное право.

Представитель Пхеньяна в этой стране заявил, что атаки повлекли значительные жертвы среди гражданского населения и являются беспрецедентным посягательством на суверенитет. 

Военная атака Соединенных Штатов является грубым нарушением Устава ООН и международного права, а также является откровенным посягательством на территориальный суверенитет другой страны, которое не может быть оправдано никакими средствами

- говорится в сообщении.

Напомним

По официальным данным, американские войска нанесли удары по объектам, связанным с хуситами, которых Вашингтон обвиняет в нападениях на суда в Красном море.

Официальные лица США уверяют, что целью были только военные объекты, однако сообщения о погибших среди мирного населения вызывают обеспокоенность международного сообщества.

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно15.03.25, 21:28 • 121272 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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