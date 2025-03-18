Северная Корея осудила удары США по Йемену из-за жертв среди гражданских
Киев • УНН
Пхеньян осудил военные действия США в Йемене, назвав их нарушением международного права и посягательством на суверенитет. Американские удары по объектам хуситов вызвали обеспокоенность из-за сообщений о жертвах среди мирного населения.
Пхеньян резко осудил удары США по Йемену. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.
Детали
Северная Корея выступила с осуждением недавних военных действий Соединенных Штатов в Йемене, назвав их незаконными и грубо нарушающими международное право.
Представитель Пхеньяна в этой стране заявил, что атаки повлекли значительные жертвы среди гражданского населения и являются беспрецедентным посягательством на суверенитет.
Военная атака Соединенных Штатов является грубым нарушением Устава ООН и международного права, а также является откровенным посягательством на территориальный суверенитет другой страны, которое не может быть оправдано никакими средствами
Напомним
По официальным данным, американские войска нанесли удары по объектам, связанным с хуситами, которых Вашингтон обвиняет в нападениях на суда в Красном море.
Официальные лица США уверяют, что целью были только военные объекты, однако сообщения о погибших среди мирного населения вызывают обеспокоенность международного сообщества.
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно15.03.25, 21:28 • 121272 просмотра