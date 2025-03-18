Північна Корея засудила удари США по Ємену через жертви серед цивільних

Пхеньян різко засудив удари США по Ємену. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.

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Північна Корея виступила із засудженням нещодавніх військових дій Сполучених Штатів у Ємені, назвавши їх незаконними та такими, що грубо порушують міжнародне право.

Представник Пхеньяна в цій країні заявив, що атаки спричинили значні жертви серед цивільного населення та є безпрецедентним посяганням на суверенітет.

Військова атака Сполучених Штатів є грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, а також є відвертим посяганням на територіальний суверенітет іншої країни, яке не може бути виправдане жодними засобами - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За офіційними дани, американські війська завдали ударів по об’єктах, пов’язаних із хуситами, які Вашингтон звинувачує у нападах на судна в Червоному морі.

Офіційні особи США запевняють, що ціллю були лише військові об’єкти, однак повідомлення про загиблих серед мирного населення викликають занепокоєння міжнародної спільноти.

США завдали потужного удару по хуситах у Ємені: що відомо