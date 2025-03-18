Північна Корея засудила удари США по Ємену через жертви серед цивільних
Київ • УНН
Пхеньян засудив військові дії США в Ємені, назвавши їх порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет. Американські удари по об'єктах хуситів викликали занепокоєння через повідомлення про жертви серед мирного населення.
Пхеньян різко засудив удари США по Ємену. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.
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Північна Корея виступила із засудженням нещодавніх військових дій Сполучених Штатів у Ємені, назвавши їх незаконними та такими, що грубо порушують міжнародне право.
Представник Пхеньяна в цій країні заявив, що атаки спричинили значні жертви серед цивільного населення та є безпрецедентним посяганням на суверенітет.
Військова атака Сполучених Штатів є грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, а також є відвертим посяганням на територіальний суверенітет іншої країни, яке не може бути виправдане жодними засобами
Нагадаємо
За офіційними дани, американські війська завдали ударів по об’єктах, пов’язаних із хуситами, які Вашингтон звинувачує у нападах на судна в Червоному морі.
Офіційні особи США запевняють, що ціллю були лише військові об’єкти, однак повідомлення про загиблих серед мирного населення викликають занепокоєння міжнародної спільноти.
США завдали потужного удару по хуситах у Ємені: що відомо15.03.25, 21:28 • 121285 переглядiв