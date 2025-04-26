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КНДР спустила на воду новий 5000-тонний військовий корабель

Київ • УНН

 • 1684 перегляди

У Північній Кореї спустили на воду новий військовий корабель. Кім Чен Ин заявив, що він побудований для зміцнення військово-морських сил країни.

КНДР спустила на воду новий 5000-тонний військовий корабель

У п'ятницю, 25 квітня на військовому суднобудівному заводі Нампхо в Північній Кореї спустили на воду новий 5000-тонний військовий корабель за участі Кім Чен Ина. Про це інформує УНН із посиланням на державне інформаційне агентство KCNA.

Деталі

На церемонії запуску корабля лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у своїй промові заявив, що новий військовий корабель побудований для "зміцнення військово-морських сил".

Він підкреслив, що "сила для початку агресії прямо пропорційна силі для запобігання агресії" та виклав план щодо посилення бойової потужності ВМС відповідно до "справедливості і необхідності" володіння пелагічним флотом як передумовою національної безпеки та розвитку військово-морських сил.

Корабель був розроблений та побудований на території Північної Кореї за протягом 400 днів. Він належить до нового класу кораблів, названого на честь антияпонського революційного борця Чхе Хьона.

Нагадаємо

Розвідка Південної Кореї виявила ознаки будівництва КНДР нового підводного човна з можливим ядерним двигуном. Човен будується в районі Сінпо і, як очікується, буде більшим за попередні моделі.

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