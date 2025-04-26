КНДР спустила на воду новий 5000-тонний військовий корабель

У п'ятницю, 25 квітня на військовому суднобудівному заводі Нампхо в Північній Кореї спустили на воду новий 5000-тонний військовий корабель за участі Кім Чен Ина. Про це інформує УНН із посиланням на державне інформаційне агентство KCNA.

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На церемонії запуску корабля лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у своїй промові заявив, що новий військовий корабель побудований для "зміцнення військово-морських сил".

Він підкреслив, що "сила для початку агресії прямо пропорційна силі для запобігання агресії" та виклав план щодо посилення бойової потужності ВМС відповідно до "справедливості і необхідності" володіння пелагічним флотом як передумовою національної безпеки та розвитку військово-морських сил.

Корабель був розроблений та побудований на території Північної Кореї за протягом 400 днів. Він належить до нового класу кораблів, названого на честь антияпонського революційного борця Чхе Хьона.

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