КНДР спустила на воду новый 5000-тонный военный корабль

В пятницу, 25 апреля, на военном судостроительном заводе Нампхо в Северной Корее спустили на воду новый 5000-тонный военный корабль с участием Ким Чен Ына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственное информационное агентство KCNA.

Детали

На церемонии запуска корабля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своей речи заявил, что новый военный корабль построен для "укрепления военно-морских сил".

Он подчеркнул, что "сила для начала агрессии прямо пропорциональна силе для предотвращения агрессии" и изложил план по усилению боевой мощи ВМС в соответствии со "справедливостью и необходимостью" обладания пелагическим флотом как предпосылкой национальной безопасности и развития военно-морских сил.

Корабль был разработан и построен на территории Северной Кореи в течение 400 дней. Он принадлежит к новому классу кораблей, названному в честь антияпонского революционного борца Чхе Хёна.

Напомним

Разведка Южной Кореи обнаружила признаки строительства КНДР новой подводной лодки с возможным ядерным двигателем. Лодка строится в районе Синпо и, как ожидается, будет больше предыдущих моделей.

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