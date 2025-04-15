КНДР поставляет россии до 260 тыс. снарядов в месяц - СНБО

Северная Корея поставляет россии до 260 тыс. снарядов калибра 152-мм и 122-мм в месяц. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

КНДР поставляет россии от 200 до 260 тыс. боеприпасов калибра 152-мм и 122-мм в месяц