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КНДР поставляет россии до 260 тыс. снарядов в месяц - СНБО

Киев • УНН

 • 5088 просмотра

По данным СНБО, КНДР отправляет россии от 200 до 260 тысяч боеприпасов в месяц. Северная Корея стала важным поставщиком для войны москвы против Украины.

КНДР поставляет россии до 260 тыс. снарядов в месяц - СНБО

Северная Корея поставляет россии до 260 тыс. снарядов калибра 152-мм и 122-мм в месяц. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

КНДР поставляет россии от 200 до 260 тыс. боеприпасов калибра 152-мм и 122-мм в месяц

- написал Коваленко.

Дополнение

Издание Newsweek со ссылкой на Центр открытых источников сообщало, что Северная Корея отправила более 15 800 контейнеров с боеприпасами в россию за 18 месяцев, став критически важным поставщиком для агрессивной войны москвы против Украины.

Напомним

Ким Йо Чен, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, высмеяла Вашингтон и его азиатских союзников. Она заявила, что ее страна никогда не откажется от своей ядерной программы и это "нельзя изменить никакой физической силой или уловкой".

Павел Башинский

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