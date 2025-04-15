КНДР поставляет россии до 260 тыс. снарядов в месяц - СНБО
Киев • УНН
По данным СНБО, КНДР отправляет россии от 200 до 260 тысяч боеприпасов в месяц. Северная Корея стала важным поставщиком для войны москвы против Украины.
Северная Корея поставляет россии до 260 тыс. снарядов калибра 152-мм и 122-мм в месяц. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
КНДР поставляет россии от 200 до 260 тыс. боеприпасов калибра 152-мм и 122-мм в месяц
Дополнение
Издание Newsweek со ссылкой на Центр открытых источников сообщало, что Северная Корея отправила более 15 800 контейнеров с боеприпасами в россию за 18 месяцев, став критически важным поставщиком для агрессивной войны москвы против Украины.
Напомним
Ким Йо Чен, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, высмеяла Вашингтон и его азиатских союзников. Она заявила, что ее страна никогда не откажется от своей ядерной программы и это "нельзя изменить никакой физической силой или уловкой".