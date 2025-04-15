КНДР відправила до росії понад 15 800 контейнерів з боєприпасами - ЗМІ

Північна Корея відправила понад 15 800 контейнерів з боєприпасами до росії за 18 місяців, ставши критично важливим постачальником для агресивної війни москви проти України, пише УНН з посиланням на Newsweek.

Центр відкритих джерел (OSC) використав супутникові знімки, щоб ідентифікувати щонайменше 64 поставки з Північної Кореї до росії в період з серпня 2023 року по березень 2025 року. Оцінки також ґрунтуються на детальних тривимірних зображеннях суден та їхнього вантажу.

Ці вантажі, ймовірно, перевозили від 4,2 до 5,8 мільйона окремих боєприпасів, вважають автори звіту. До перевезення північнокорейських боєприпасів були залучені чотири вантажні судна під російським прапором: "Ангара", "Леді Р", "Марія" і "Майя-1".

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Подальша підтримка Північною Кореєю війни росії проти України є важливим підґрунтям для позиції москви на полі бою в той час, як адміністрація Трампа намагається стати посередником у досягненні миру. Це кидає виклик союзникам України в Європі, які прагнуть максимально посилити позицію Києва на переговорах і погіршити результат для росії.

Північна Корея також відправила тисячі військових воювати на боці росії проти України, головним чином, щоб допомогти москві відбити наступ українських військ через кордон у курській області.

росія була змушена шукати зовнішньої підтримки для ведення війни і підтримки хворої економіки, оскільки вторгнення затягнулося набагато довше, ніж вона очікувала, після того, як Україна, підтримана військовою міццю США, організувала потужну оборону.

Якщо не вжити заходів, цей потік озброєнь може ще більше схилити поле бою на користь Москви і прискорити виникнення більш широких ризиків для безпеки як в Європі, так і в Східній Азії