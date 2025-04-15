КНДР відправила до росії понад 15 800 контейнерів з боєприпасами - ЗМІ

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 18696 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 81357 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 43394 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 48761 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 55673 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 98623 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 89795 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35783 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60794 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110013 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
48%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 98332 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 58636 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 33456 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 27539 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 15972 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 81382 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 99097 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 98632 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 89801 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 187820 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 59165 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31121 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32045 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33218 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35412 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

КНДР відправила до росії понад 15 800 контейнерів з боєприпасами - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7990 перегляди

Північна Корея відправила понад 15 800 контейнерів з боєприпасами до рф. Це стало важливим внеском у війну москви проти України, як повідомляє Newsweek.

КНДР відправила до росії понад 15 800 контейнерів з боєприпасами - ЗМІ

Північна Корея відправила понад 15 800 контейнерів з боєприпасами до росії за 18 місяців, ставши критично важливим постачальником для агресивної війни москви проти України, пише УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Центр відкритих джерел (OSC) використав супутникові знімки, щоб ідентифікувати щонайменше 64 поставки з Північної Кореї до росії в період з серпня 2023 року по березень 2025 року. Оцінки також ґрунтуються на детальних тривимірних зображеннях суден та їхнього вантажу.

Ці вантажі, ймовірно, перевозили від 4,2 до 5,8 мільйона окремих боєприпасів, вважають автори звіту. До перевезення північнокорейських боєприпасів були залучені чотири вантажні судна під російським прапором: "Ангара", "Леді Р", "Марія" і "Майя-1".

"КНДР прагне створити найсильнішу ядерну силу": сестра Кім Чен Ина висміяла заклики до денуклеаризації Північної Кореї09.04.25, 17:54 • 13546 переглядiв

Чому це важливо

Подальша підтримка Північною Кореєю війни росії проти України є важливим підґрунтям для позиції москви на полі бою в той час, як адміністрація Трампа намагається стати посередником у досягненні миру. Це кидає виклик союзникам України в Європі, які прагнуть максимально посилити позицію Києва на переговорах і погіршити результат для росії.

Північна Корея також відправила тисячі військових воювати на боці росії проти України, головним чином, щоб допомогти москві відбити наступ українських військ через кордон у курській області.

росія була змушена шукати зовнішньої підтримки для ведення війни і підтримки хворої економіки, оскільки вторгнення затягнулося набагато довше, ніж вона очікувала, після того, як Україна, підтримана військовою міццю США, організувала потужну оборону.

Якщо не вжити заходів, цей потік озброєнь може ще більше схилити поле бою на користь Москви і прискорити виникнення більш широких ризиків для безпеки як в Європі, так і в Східній Азії 

- вважають автори звіту.

Доповнення

За даними Південної Кореї, КНДР, схоже, додатково відправила до росії близько 3000 військових у січні та лютому. Також Північна Корея продовжує постачати зброю, боєприпаси та техніку.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаНовини Світу
Кім Чен Ин
Північна Корея
Європа
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40