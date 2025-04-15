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КНДР отправила в россию более 15 800 контейнеров с боеприпасами - СМИ

Киев • УНН

 • 8004 просмотра

Северная Корея отправила более 15 800 контейнеров с боеприпасами в рф. Это стало важным вкладом в войну москвы против Украины, как сообщает Newsweek.

КНДР отправила в россию более 15 800 контейнеров с боеприпасами - СМИ

Северная Корея отправила более 15 800 контейнеров с боеприпасами в россию за 18 месяцев, став критически важным поставщиком для агрессивной войны москвы против Украины, пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Центр открытых источников (OSC) использовал спутниковые снимки, чтобы идентифицировать не менее 64 поставок из Северной Кореи в россию в период с августа 2023 года по март 2025 года. Оценки также основываются на детальных трехмерных изображениях судов и их груза.

Эти грузы, вероятно, перевозили от 4,2 до 5,8 миллиона отдельных боеприпасов, считают авторы отчета. К перевозке северокорейских боеприпасов были привлечены четыре грузовых судна под российским флагом: "Ангара", "Леди Р", "Мария" и "Майя-1".

"КНДР стремится создать самую сильную ядерную силу": сестра Ким Чен Ына высмеяла призывы к денуклеаризации Северной Кореи09.04.25, 17:54 • 13546 просмотров

Почему это важно

Дальнейшая поддержка Северной Кореей войны россии против Украины является важной основой для позиции москвы на поле боя в то время, как администрация Трампа пытается стать посредником в достижении мира. Это бросает вызов союзникам Украины в Европе, которые стремятся максимально усилить позицию Киева на переговорах и ухудшить результат для россии.

Северная Корея также отправила тысячи военных воевать на стороне россии против Украины, главным образом, чтобы помочь москве отбить наступление украинских войск через границу в курской области.

россия была вынуждена искать внешней поддержки для ведения войны и поддержки больной экономики, поскольку вторжение затянулось гораздо дольше, чем она ожидала, после того, как Украина, поддержанная военной мощью США, организовала мощную оборону.

Если не принять меры, этот поток вооружений может еще больше склонить поле боя в пользу Москвы и ускорить возникновение более широких рисков для безопасности как в Европе, так и в Восточной Азии 

- считают авторы отчета.

Дополнение

По данным Южной Кореи, КНДР, похоже, дополнительно отправила в россию около 3000 военных в январе и феврале. Также Северная Корея продолжает поставлять оружие, боеприпасы и технику.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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