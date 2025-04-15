КНДР постачає росії до 260 тис. снарядів на місяць - РНБО
Київ • УНН
За даними РНБО, КНДР відправляє росії від 200 до 260 тисяч боєприпасів на місяць. Північна Корея стала важливим постачальником для війни москви проти України.
Північна Корея постачає росії до 260 тис. снарядів калібру 152-мм та 122-мм на місяць. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, передає УНН.
КНДР постачає росії від 200 до 260 тис. боєприпасів калібру 152-мм та 122-мм на місяць
Доповнення
Видання Newsweek з посиланням на Центр відкритих джерел повідомляло, що Північна Корея відправила понад 15 800 контейнерів з боєприпасами до росії за 18 місяців, ставши критично важливим постачальником для агресивної війни москви проти України.
Нагадаємо
Кім Йо Чен, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, висміяла Вашингтон і його азіатських союзників. Вона заявила, що її країна ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми й це "не можна змінити жодною фізичною силою чи хитрістю".