КНДР постачає росії до 260 тис. снарядів на місяць - РНБО

Північна Корея постачає росії до 260 тис. снарядів калібру 152-мм та 122-мм на місяць. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, передає УНН.

КНДР постачає росії від 200 до 260 тис. боєприпасів калібру 152-мм та 122-мм на місяць