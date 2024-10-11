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КНДР будує атомний підводний човен - розвідка Південної Кореї

КНДР будує атомний підводний човен - розвідка Південної Кореї

Київ • УНН

 • 15790 перегляди

Розвідка Південної Кореї виявила ознаки будівництва КНДР нового підводного човна з можливим ядерним двигуном. Човен будується в районі Сінпо і, як очікується, буде більшим за попередні моделі.

Північна Корея (КНДР) ймовірно почала будувати нову субмарину. Вона буде працювати на ядерному паливі. Про це повідомляє The War Zone з посиланням на розвідку Південної Кореї, пише УНН.

Деталі

За словами офіційного представника Південної Кореї, КНДР, схоже, почала будувати новий підводний човен, який може мати ядерний двигун. Ця розробка відповідатиме попереднім звітам і послідує за спуском у вересні минулого року переробленого дизель-електричного підводного човна класу "Ромео" часів холодної війни, призначеного для перевезення балістичних ракет.

Було виявлено часткові ознаки, які схоже на початок будівництва підводного човна. Оскільки будівництво все ще перебуває на початковій стадії, потрібне додаткове підтвердження того, чи працює він на атомній енергії,

- йдеться в звіті розвідувального управління оборони Південної Кореї.

Анонімний південнокорейський військовий чиновник повідомив місцевому інформаційному агентству Yonhap, що будівельні роботи на підводному човні були виявлені в північно-східному районі Сінпо — імовірно, на заводі підводних човнів Понгде - і що човен буде більшим, ніж попередні, які будувала Північна Корея.

Його точний тоннаж та інші подробиці можна буде точно визначити, коли буде досягнуто прогресу,

- зазначив чиновник.

Оцінка південнокорейських військових щодо того, що новий підводний човен може мати ядерний двигун, здається, ґрунтується на його розмірі, оскільки на даний момент немає загальнодоступних доказів того, що Північна Корея розробила відповідний ядерний реактор для такого човна.

У виданні додають, що ще на партійному з’їзді в січні 2021 року лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив, що "проект нового атомного підводного човна досліджено і знаходиться на стадії остаточної перевірки". Кім додав, що роботи над проектуванням різної зброї та датчиків для такої конструкції вже завершені.

Про майбутній північнокорейський атомний підводний човен згадували державні ЗМІ країни після того, як Кім Чен Ин головував на церемонії спуску на воду дизель-електричного підводного човна під назвою Hero Kim Kun Ok, яка відбулася в Сінпо 6 вересня 2023 року.

Південна Корея звинувачує рф у незаконній торгівлі зброєю з КНДР28.09.24, 05:50 • 29536 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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