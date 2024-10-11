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КНДР строит атомную подводную лодку - разведка Южной Кореи

КНДР строит атомную подводную лодку - разведка Южной Кореи

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 21:37  •  1407 просмотра

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Разведка Южной Кореи обнаружила признаки строительства КНДР новой подводной лодки с возможным ядерным двигателем. Лодка строится в районе Синпо и, как ожидается, будет больше предыдущих моделей.

Северная Корея (КНДР) вероятно начала строить новую субмарину. Она будет работать на ядерном топливе. Об этом сообщает The War Zone со ссылкой на разведку Южной Кореи, пишет УНН.

Детали

По словам официального представителя Южной Кореи, КНДР, похоже, начала строить новую подводную лодку, которая может иметь ядерный двигатель. Эта разработка будет соответствовать предыдущим отчетам и последует за спуском в сентябре прошлого года переделанной дизель-электрической подводной лодки класса «Ромео» времен холодной войны, предназначенной для перевозки баллистических ракет.

Были обнаружены частичные признаки, которые похоже на начало строительства подводной лодки. Поскольку строительство все еще находится на начальной стадии, требуется дополнительное подтверждение того, работает ли она на атомной энергии,

- говорится в отчете разведывательного управления обороны Южной Кореи.

Анонимный южнокорейский военный чиновник сообщил местному информационному агентству Yonhap, что строительные работы на подводной лодке были обнаружены в северо-восточном районе Синпо - предположительно, на заводе подводных лодок Понгдэ - и что лодка будет больше, чем предыдущие, которые строила Северная Корея.

Его точный тоннаж и другие подробности можно будет точно определить, когда будет достигнут прогресс,

- отметил чиновник.

Оценка южнокорейских военных относительно того, что новая подводная лодка может иметь ядерный двигатель, кажется, основывается на ее размере, поскольку на данный момент нет общедоступных доказательств того, что Северная Корея разработала соответствующий ядерный реактор для такой лодки.

В издании добавляют, что еще на партийном съезде в январе 2021 года лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что «проект новой атомной подводной лодки исследован и находится на стадии окончательной проверки». Ким добавил, что работы над проектированием различного оружия и датчиков для такой конструкции уже завершены.

О будущей северокорейской атомной подводной лодке упоминали государственные СМИ страны после того, как Ким Чен Ын председательствовал на церемонии спуска на воду дизель-электрической подводной лодки под названием Hero Kim Kun Ok, которая состоялась в Синпо 6 сентября 2023 года.

Южная Корея обвиняет рф в незаконной торговле оружием с КНДР28 сентября 2024, 02:50 • 29141 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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