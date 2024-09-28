Южная Корея обвиняет рф в незаконной торговле оружием с КНДР
Киев • УНН
Министр иностранных дел Южной Кореи обвинил рф в незаконной торговле оружием с Северной Кореей. По его словам, КНДР поставляет рф ракеты в обмен на экономическую и военную поддержку.
Южная Корея обвинила рф в незаконной торговле оружием с Северной Кореей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В субботу во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл обвинил террористическую страну в незаконной торговле оружием с Северной Кореей. Он заявил, что Пхеньян поставляет москве ракеты и другое оружие в обмен на экономическую и военную поддержку.
Эту информацию также подтверждают Соединенные Штаты, Украина и независимые аналитики.
Чо Тэ Юл отметил проблему злоупотребления рф своим правом вето в Совете Безопасности ООН, что блокирует усилия международного сообщества, направленные на прекращение войны.
Белый дом: военное сотрудничество рф и КНДР угрожает не только Украине13 августа 2024, 10:15 • 35211 просмотров