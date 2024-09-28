Южная Корея обвиняет рф в незаконной торговле оружием с КНДР

Южная Корея обвинила рф в незаконной торговле оружием с Северной Кореей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл обвинил террористическую страну в незаконной торговле оружием с Северной Кореей. Он заявил, что Пхеньян поставляет москве ракеты и другое оружие в обмен на экономическую и военную поддержку.

Эту информацию также подтверждают Соединенные Штаты, Украина и независимые аналитики.

Чо Тэ Юл отметил проблему злоупотребления рф своим правом вето в Совете Безопасности ООН, что блокирует усилия международного сообщества, направленные на прекращение войны.

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