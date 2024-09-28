Южная Корея обвиняет рф в незаконной торговле оружием с КНДР

ukenru
Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
  •  87583 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
  •  102251 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
  •  102298 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
  •  101808 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
  •  90888 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  79551 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  91195 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  88826 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  115885 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
26 сентября 2024, 14:23  •  117249 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заявил, что приедет в Украину

Трамп заявил, что приедет в Украину

  •  29734 просмотра
Курская операция, вражеские обстрелы мирных городов и ситуация в Украине: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Трампа

Курская операция, вражеские обстрелы мирных городов и ситуация в Украине: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Трампа

  •  31805 просмотра
В Минобороны ищут производителей пончо для военных

В Минобороны ищут производителей пончо для военных

  •  22044 просмотра
План победы представлен Америке, каждый пункт объяснили - Зеленский

План победы представлен Америке, каждый пункт объяснили - Зеленский

  •  33143 просмотра
Все переговоры именно такие, как нужны Украине: Зеленский подвел итоги визита в США

Все переговоры именно такие, как нужны Украине: Зеленский подвел итоги визита в США

  •  25918 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  109754 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  109722 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  111051 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  115886 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  145580 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

  •  1695 просмотра
Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

  •  43549 просмотра
Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

  •  55775 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября 2024, 03:09  •  106445 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

26 сентября 2024, 15:14  •  112506 просмотра
Актуальное
Южная Корея обвиняет рф в незаконной торговле оружием с КНДР

Южная Корея обвиняет рф в незаконной торговле оружием с КНДР

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 02:50  •  2721 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Южной Кореи обвинил рф в незаконной торговле оружием с Северной Кореей. По его словам, КНДР поставляет рф ракеты в обмен на экономическую и военную поддержку.

Южная Корея обвинила рф в незаконной торговле оружием с Северной Кореей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл обвинил террористическую страну в незаконной торговле оружием с Северной Кореей. Он заявил, что Пхеньян поставляет москве ракеты и другое оружие в обмен на экономическую и военную поддержку.

Эту информацию также подтверждают Соединенные Штаты, Украина и независимые аналитики.

Чо Тэ Юл отметил проблему злоупотребления рф своим правом вето в Совете Безопасности ООН, что блокирует усилия международного сообщества, направленные на прекращение войны.

Белый дом: военное сотрудничество рф и КНДР угрожает не только Украине13 августа 2024, 10:15 • 35211 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
sovet-bezopasnosti-organizatsii-obedinennikh-natsiiСовет Безопасности Организации Объединенных Наций
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
pkhenyanПхеньян
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина