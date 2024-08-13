Белый дом: военное сотрудничество рф и КНДР угрожает не только Украине

Военное сотрудничество россии и КНДР опасно не только для Украины, но и для Индо-Тихоокеанского региона. Об этом в понедельник, 12 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, передает УНН.

Детали

Кибри указал, что в последние недели и месяцы США видели, как россияне использовали северокорейские баллистические ракеты в своих ударах по Украине. По его словам, путин сейчас "в отчаянии".

"Он отчаянно нуждается в помощи и военном потенциале, потому что экспортный контроль и санкции превратили экономику, которая была у него до этой войны, в экономику военного времени. И он в отчаянии обращается за помощью к таким странам, как Иран и Северная Корея", - заявил Кирби.

По словам Кирби, военное сотрудничество россии и КНДР опасно не только для жителей Украины. "Это также опасно для Индо-Тихоокеанского региона. Любое представление о растущих оборонных отношениях между Северной Кореей и россией будет иметь последствия для нашей коллективной безопасности и наших требований к национальной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", - указал Кирби.

Он также рассказал, что США будут предпринимать шаги, чтобы смягчить риски, насколько это возможно, не только самостоятельно, но и вместе с союзниками и партнерами.

Напомним

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз при исследовании обломков пришли к выводу, что недавние удары по Киевской области россияне наносили ракетами производства КНДР.