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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом: военное сотрудничество рф и КНДР угрожает не только Украине

Белый дом: военное сотрудничество рф и КНДР угрожает не только Украине

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 10:15  •  26475 просмотра

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Джон Кирби заявил, что россия использует северокорейские ракеты против Украины. США считают, что военное сотрудничество рфи КНДР опасно для Украины и Индо-Тихоокеанского региона.

Военное сотрудничество россии и КНДР опасно не только для Украины, но и для Индо-Тихоокеанского региона. Об этом в понедельник, 12 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, передает УНН.

Детали

Кибри указал, что в последние недели и месяцы США видели, как россияне использовали северокорейские баллистические ракеты в своих ударах по Украине. По его словам,  путин сейчас "в отчаянии". 

 "Он отчаянно нуждается в помощи и военном потенциале, потому что экспортный контроль и санкции превратили экономику, которая была у него до этой войны, в экономику военного времени.  И он в отчаянии обращается за помощью к таким странам, как Иран и Северная Корея", -  заявил Кирби. 

По словам Кирби, военное сотрудничество россии и КНДР опасно не только для жителей Украины. "Это также опасно для Индо-Тихоокеанского региона.  Любое представление о растущих оборонных отношениях между Северной Кореей и россией будет иметь последствия для нашей коллективной безопасности и наших требований к национальной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", - указал Кирби. 

Он также рассказал, что США будут предпринимать шаги, чтобы смягчить риски, насколько это возможно, не только самостоятельно, но и вместе с союзниками и партнерами.

Напомним 

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз при исследовании обломков пришли к выводу, что недавние удары по Киевской области россияне наносили ракетами производства КНДР. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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