Південна Корея звинувачує рф у незаконній торгівлі зброєю з КНДР
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Південної Кореї звинуватив рф у незаконній торгівлі зброєю з Північною Кореєю. За його словами, КНДР постачає рф ракети в обмін на економічну та військову підтримку.
Південна Корея звинуватила рф у незаконній торгівлі зброєю з Північною Кореєю. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У суботу під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл звинуватив терористичну країну в незаконній торгівлі зброєю з Північною Кореєю. Він заявив, що Пхеньян постачає москві ракети та іншу зброю в обмін на економічну та військову підтримку.
Цю інформацію також підтверджують Сполучені Штати, Україна та незалежні аналітики.
Чо Те Юл наголосив на проблемі зловживання рф своїм правом вето у Раді Безпеки ООН, що блокує зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення війни.
Білий дім: військова співпраця рф і КНДР загрожує не тільки Україні13.08.24, 13:15 • 35511 переглядiв