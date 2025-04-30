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КНДР провела испытания запуска ракет с нового эсминца "Чхве Хён"

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Северная Корея провела испытательный запуск сверхзвуковой крылатой ракеты с нового эсминца "Чхве Хён". Ким Чен Ын подчеркнул важность создания агрессивной системы обороны.

КНДР провела испытания запуска ракет с нового эсминца "Чхве Хён"

Северная Корея устроила испытательный запуск сверхзвуковой крылатой ракеты с нового военного корабля - эсминца "Чхве Хён". Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Центральное информационное агентство Кореи, передает УНН.

Детали

В сообщении отмечается, что запуск ракеты традиционно контролировал лично северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Первые испытательные запуски систем вооружения эсминца "Чхве Хён" были проведены в понедельник и вторник. За это время испытали сверхзвуковую крылатую ракету, стратегическую крылатую ракету, зенитную ракету и 127-мм корабельную автоматическую пушку.

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Лидер Северной Кореи сказал, что "важно создать проактивную и агрессивную систему обороны на основе мощной атакующей способности". Он также подчеркнул необходимость "ускорения подготовки ядерного оружия ВМС".

Дополнение

5000-тонный эсминец был представлен на прошлой неделе. Во время церемонии спуска судна на воду в порту Нампхо на западном побережье страны Ким заявил, что строительство корабля является "прорывом" в модернизации ВМС Северной Кореи.

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Ким также сказал, что он "намерен создать оперативный флот для голубых вод" – то есть силы, способные действовать в открытом океане, а не исключительно в прибрежных водах вокруг Корейского полуострова.

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Спуск "Чхве Хён" на воду происходит на фоне того, что Северная Корея, которая традиционно отставала от своего соседа и соперника Южной Кореи с точки зрения военно-морских технологий, углубляет военное сотрудничество с россией на фоне вторжения последней в Украину и последующего противостояния с Западом.

Напомним

Северная Корея осудила Соединенные Штаты за размещение стратегического бомбардировщика B-1B в Южной Корее во время последних совместных военных учений. КНДР видит в этом угрозу для своей безопасности.

Лилия Набока

Лилия Набока

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