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Северная Корея поставляет в россию почти половину всего боекомплекта рф - посол Южной Кореи при ООН

Киев • УНН

 • 238 просмотра

По данным Южной Кореи, КНДР поставляет почти половину боеприпасов для российской армии. Более 1,5 лет назад Северная Корея "усилилась в плане персонала".

Северная Корея поставляет в россию почти половину всего боекомплекта рф - посол Южной Кореи при ООН

Постоянный представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг заявил, что поставки боеприпасов из Северной Кореи составляют почти половину всего боекомплекта рф. Об этом Хванг заявил во время заседания Совбеза ООН, передает УНН.

Детали

По его словам, амуниция Северной Кореи используется на поле боя.

Северокорейские артсистемы забрали невинные украинские жизни, включая то, что произошло в прошлое воскресенье. Поставки боеприпасов из Северной Кореи составляют почти половину всего боекомплекта рф.

- сказал Хванг.

Он отметил, что более 1,5 лет назад Северная Корея усилилась в плане персонала.

"10 тыс. северокорейских военнослужащих были отправлены в россию", - сообщил представитель Южной Кореи при ООН.

Напомним

Северная Корея впервые подтвердила, что направила своих военных для поддержки россии в войне против Украины в соответствии с договором о взаимной обороне.

Во время боевых действий в Курской области россияне привлекали военных из Северной Кореи. 26 апреля москва официально сообщила о таком сотрудничестве, хотя ранее отрицала его.

КНДР способствуют затягиванию войны россии против Украины и несут за это ответственность – Госдеп США28.04.25, 10:05 • 5334 просмотра

Павел Башинский

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