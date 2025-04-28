КНДР способствуют затягиванию войны россии против Украины и несут за это ответственность – Госдеп США

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив
05:58 • 8024 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

27 апреля, 19:17 • 13442 просмотра

Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Эксклюзив
27 апреля, 16:20 • 22600 просмотра

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

Эксклюзив
27 апреля, 05:03 • 51294 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 96669 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 88565 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 64827 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 130271 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 66845 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 52055 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
1м/с
36%
762 мм
Популярные новости

Азовцы показали допрос россиян, штурмовавших позиции на самокатах

27 апреля, 21:35 • 12748 просмотра

В Киеве пьяная женщина упала с электросамоката: теперь заплатит 17 тысяч штрафа

27 апреля, 21:58 • 13029 просмотра

Военные показали, как дроны пограничников уничтожают вражеские склады БК и технику оккупантов

01:26 • 3808 просмотра

В российском брянске один человек погиб в результате атаки БпЛА, горели авто и жилой дом - росСМИ

03:17 • 9092 просмотра

Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph

04:19 • 11113 просмотра
публикации

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

05:58 • 8024 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 130271 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 107845 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 136587 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 186899 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Рим

Франция

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 96669 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 41298 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 76812 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 67676 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 71292 просмотра
Актуальное

Facebook

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Signal

КАБ-250

КНДР способствуют затягиванию войны россии против Украины и несут за это ответственность – Госдеп США

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Госдеп США заявил, что Северная Корея несет ответственность за затягивание войны в Украине. Вашингтон призвал прекратить развертывание войск и поддержку между КНДР и рф.

КНДР способствуют затягиванию войны россии против Украины и несут за это ответственность – Госдеп США

Северная Корея и другие третьи страны "способствуют затягиванию" войны между россией и Украиной и "несут ответственность" за это, заявил представитель Государственного департамента США - через несколько часов после того, как Пхеньян впервые официально признал отправку своих военных в россию. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

"Такие третьи страны, как КНДР, которые способствуют затягиванию войны между россией и Украиной, несут ответственность", - сказал представитель, отвечая на запрос Yonhap News Agency.

"Мы продолжаем выражать обеспокоенность прямым участием КНДР в войне. Развертывание военных КНДР в россии и любая поддержка, которую россия оказывает КНДР в ответ, должны быть прекращены", - добавил чиновник.

Также представитель отметил, что подготовка российской стороной северокорейских солдат нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН, которые в целом запрещают предоставление или получение военной подготовки или помощи из или в КНДР.

США призвали Пхеньян прекратить развертывание войск, а россию - прекратить любую поддержку Северной Кореи.

Напомним

Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих военных в россию для поддержки в войне против Украины, согласно договору о взаимной обороне. Войска КНДР принимают участие в боевых действиях в курской области.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Северная Корея
Украина
Brent
$65.97
Bitcoin
$94,600.40
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,294.66
Ethereum
$1,804.24