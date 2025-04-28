КНДР способствуют затягиванию войны россии против Украины и несут за это ответственность – Госдеп США

Северная Корея и другие третьи страны "способствуют затягиванию" войны между россией и Украиной и "несут ответственность" за это, заявил представитель Государственного департамента США - через несколько часов после того, как Пхеньян впервые официально признал отправку своих военных в россию. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

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"Такие третьи страны, как КНДР, которые способствуют затягиванию войны между россией и Украиной, несут ответственность", - сказал представитель, отвечая на запрос Yonhap News Agency.



"Мы продолжаем выражать обеспокоенность прямым участием КНДР в войне. Развертывание военных КНДР в россии и любая поддержка, которую россия оказывает КНДР в ответ, должны быть прекращены", - добавил чиновник.

Также представитель отметил, что подготовка российской стороной северокорейских солдат нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН, которые в целом запрещают предоставление или получение военной подготовки или помощи из или в КНДР.

США призвали Пхеньян прекратить развертывание войск, а россию - прекратить любую поддержку Северной Кореи.

Напомним

Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих военных в россию для поддержки в войне против Украины, согласно договору о взаимной обороне. Войска КНДР принимают участие в боевых действиях в курской области.