росія вперше офіційно визнала участь військових КНДР у війні з Україною - ЦПД
Київ • УНН
росія офіційно визнала залучення бійців КНДР у бойових діях у Курській області. Раніше москва це заперечувала та підробляла документи для них.
Під час бойових дій у Курській області росіяни залучали військових з Північної Кореї. 26 квітня москва офіційно повідомила про таку співпрацю, хоча раніше заперечувала її. Про це повідомив Центр Протидії Дезінформації передає УНН.
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Сьогодні, 26 квітня, начальник генштабу російської армії валерій герасимов заявив, що бійці КНДР, "діючи пліч-о-пліч з російськими військовими в курсовій області, показали стійкість і героїзм".
У Центрі наголошують, що російська пропаганда активно підхопила цю заяву та підкреслює її "законність" начебто через те, що рф та КНДР підписали всеосяжне стратегічне партнерство.
У такий спосіб фактично здійснюється легітимізація присутності іноземних військ на території рф
Подібними заявками москва намагається зміцнити свої переговорні позиції – це сигнал для світової спільноти, що в росії нібито є надійні союзники, готові реально воювати, додається у дописі.
Також, це може бути спробою зміцнити наявний внутрішній наратив про союзників та "міжнародну підтримку" війни росії проти України на тлі великих втрат та посилення мобілізації у рф.
Нагадаємо
На початку війни росія заперечувала участь військових КНДР у бойових діях, а також підробляла їм документи, видаючи за "бурятів" та інших представників нацменшин росії.
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