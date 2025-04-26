россия впервые официально признала участие военных КНДР в войне с Украиной - ЦПД

Во время боевых действий в Курской области россияне привлекали военных из Северной Кореи. 26 апреля москва официально сообщила о таком сотрудничестве, хотя раньше отрицала его. Об этом сообщил Центр Противодействия Дезинформации передает УНН.

Детали

Сегодня, 26 апреля, начальник генштаба российской армии валерий герасимов заявил, что бойцы КНДР, "действуя бок о бок с российскими военными в курской области, показали стойкость и героизм".

В Центре отмечают, что российская пропаганда активно подхватила это заявление и подчеркивает его "законность" якобы из-за того, что рф и КНДР подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Таким образом фактически осуществляется легитимизация присутствия иностранных войск на территории рф - отмечают в Центре.

Подобными заявками москва пытается укрепить свои переговорные позиции – это сигнал для мирового сообщества, что у россии якобы есть надежные союзники, готовые реально воевать, добавляется в заметке.

Также это может быть попыткой укрепить имеющийся внутренний нарратив о союзниках и "международной поддержке" войны россии против Украины на фоне больших потерь и усиления мобилизации в рф.

Напомним

В начале войны россия отрицала участие военных КНДР в боевых действиях, а также подделывала им документы, выдавая за "бурятов" и других представителей нацменьшинств россии.

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