россия впервые официально признала участие военных КНДР в войне с Украиной - ЦПД
Киев • УНН
россия официально признала привлечение бойцов КНДР в боевых действиях в Курской области. Ранее москва это отрицала и подделывала документы для них.
Во время боевых действий в Курской области россияне привлекали военных из Северной Кореи. 26 апреля москва официально сообщила о таком сотрудничестве, хотя раньше отрицала его. Об этом сообщил Центр Противодействия Дезинформации передает УНН.
Детали
Сегодня, 26 апреля, начальник генштаба российской армии валерий герасимов заявил, что бойцы КНДР, "действуя бок о бок с российскими военными в курской области, показали стойкость и героизм".
В Центре отмечают, что российская пропаганда активно подхватила это заявление и подчеркивает его "законность" якобы из-за того, что рф и КНДР подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство.
Таким образом фактически осуществляется легитимизация присутствия иностранных войск на территории рф
Подобными заявками москва пытается укрепить свои переговорные позиции – это сигнал для мирового сообщества, что у россии якобы есть надежные союзники, готовые реально воевать, добавляется в заметке.
Также это может быть попыткой укрепить имеющийся внутренний нарратив о союзниках и "международной поддержке" войны россии против Украины на фоне больших потерь и усиления мобилизации в рф.
Напомним
В начале войны россия отрицала участие военных КНДР в боевых действиях, а также подделывала им документы, выдавая за "бурятов" и других представителей нацменьшинств россии.
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