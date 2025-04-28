КНДР официально подтвердила отправку войск в россию для войны против Украины

Северная Корея впервые подтвердила, что направила своих военных для поддержки россии в войне против Украины в соответствии с договором о взаимной обороне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение южнокорейского агентства Yonhap.

Детали

Отмечается, что отправка войск КНДР была осуществлена по "приказу" северокорейского лидера Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и москвой, сообщило Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

Ссылаясь на Центральную военную комиссию Северной Кореи, KCNA сообщило о первом подтверждении развертывания войск в россии через несколько месяцев после того, как тысячи северокорейских войск были направлены в россию для боевых действий в прифронтовой курской области - говорится в сообщении.

Как отметили в KCNA, "операция по освобождению курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей на территорию российской федерации была успешно завершена".

Напомним

На днях россия официально признала привлечение бойцов КНДР в боевых действиях в Курской области. Ранее москва это отрицала и подделывала документы для них.

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