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Військ КНДР не буде на параді 9 травня в москві: ушаков розповів, хто представить Пхеньян

Київ • УНН

 • 3464 перегляди

Пхеньян не відправить свої війська для участі у параді перемоги в москві. За словами помічника президента рф, КНДР буде представлена на рівні посла.

Військ КНДР не буде на параді 9 травня в москві: ушаков розповів, хто представить Пхеньян

На параді, присвяченому 80-й річниці перемоги у Другій світовій війні, який відбудеться 9 травня у москві, КНДР представить посол. Про це повідомляють російські "ЗМІ" з посиланням на помічника президента рф юрія ушакова, передає УНН.

Деталі

За словами ушакова, КНДР на параді Перемоги 9 травня буде представлена на рівні посла – з 2020 року ним є Сін Хон Чхоль. Водночас Пхеньян не відправить свої війська для участі у параді.

Як зазначив ушаков, участь у святкових заходах візьмуть військовослужбовці Азербайджану, В’єтнаму, білорусі, Єгипту, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Лаосу, Монголії, М’янми, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану. Крім того, володимир путін і лідери іноземних країн, які приїдуть до москви, покладуть вінки до могили невідомого солдата в олександрівському саду біля кремля.

Серед тих, хто відвідає парад, будуть лідери Китаю, Єгипту, Венесуели, В’єтнаму, Бразилії, Куби, М’янми, Ефіопії, інших країн Азії й Африки, а також таких держав СНД, як Азербайджан, білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан, сказав ушаков.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати парад у москві 9 травня, незважаючи на заклики ЄС утриматися від цього.

Також лідери європейських країн попередили президента Сербії Александра Вучича про наслідки його ймовірної поїздки до москви 9 травня.

Водночас, у путіна висловили невдоволення через запрошення українських військових на парад до Дня перемоги над нацизмом у Великій Британії. Речник російського диктатора пєсков назвав це неповагою до ветеранів Другої світової.

Євген Устименко

Євген Устименко

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