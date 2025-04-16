В ЄС попередили Вучича про наслідки візиту до москви на парад 9 травня

Лідери європейських країн попередили президента Сербії Александра Вучича про наслідки його ймовірної поїздки до москви 9 травня на військовий парад, організований російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

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Зазначається, що цей візит може поставити під загрозу вступ Сербії до Євросоюзу. У ЄС попередили Вучича, що участь у параді за участю військ, які брали участь у війні рф проти України, порушить "критерії членства".

Нам потрібно переконатися, що вони (Сербія - ред.) розуміють, що певні рішення коштують дорого. Наслідком є ​​те, що вони не приєднаються до Європейського Союзу - сказав канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Всевіов

У свою чергу міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що глави МЗС країн ЄС на вечері з офіційними особами країн Західних Балкан у неділю дали "дуже чітку вказівку не брати участі в параді 9 травня в москві".

Це не відповідає цінностям ЄС - сказала дипломатка.

Видання нагадує, що Сербія давно намагається одночасно розвивати зв’язки з Брюсселем і москвою. Вона відмовилася підтримати західні санкції проти росії, що викликало обурення у ЄС.

Контекст

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати парад у москві 9 травня, незважаючи на заклики ЄС утриматися від цього. Він підкреслив, що вшанує пам'ять червоноармійців, які визволяли Словаччину.

Днями голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що лідери країн ЄС не повинні брати участь у жодних заходах у москві 9 травня. Натомість вона закликала європейських лідерів частіше відвідувати Україну для демонстрації солідарності.

Сила дипломатії проти військового параду кремля: європейських чиновників запрошують до Києва на 9 травня