В ЄС попередили Вучича про наслідки візиту до москви на парад 9 травня

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19817 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 86389 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 45858 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 51390 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 58058 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 101655 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 92282 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35961 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60917 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110382 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 101900 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 61058 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 35334 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 29402 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 17925 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

14:30 • 2278 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 86402 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 103286 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 101662 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 92287 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 62026 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31739 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32631 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33743 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35916 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

В ЄС попередили Вучича про наслідки візиту до москви на парад 9 травня

Київ • УНН

 • 3500 перегляди

Лідери країн ЄС застерегли президента Сербії Вучича, що його візит на парад 9 травня в москві може зашкодити вступу Сербії до Євросоюзу.

В ЄС попередили Вучича про наслідки візиту до москви на парад 9 травня

Лідери європейських країн попередили президента Сербії Александра Вучича про наслідки його ймовірної поїздки до москви 9 травня на військовий парад, організований російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цей візит може поставити під загрозу вступ Сербії до Євросоюзу. У ЄС попередили Вучича, що участь у параді за участю військ, які брали участь у війні рф проти України, порушить "критерії членства".

Нам потрібно переконатися, що вони (Сербія - ред.) розуміють, що певні рішення коштують дорого. Наслідком є ​​те, що вони не приєднаються до Європейського Союзу

- сказав канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Всевіов

У свою чергу міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що глави МЗС країн ЄС на вечері з офіційними особами країн Західних Балкан у неділю дали "дуже чітку вказівку не брати участі в параді 9 травня в москві".

Це не відповідає цінностям ЄС

- сказала дипломатка.

Видання нагадує, що Сербія давно намагається одночасно розвивати зв’язки з Брюсселем і москвою. Вона відмовилася підтримати західні санкції проти росії, що викликало обурення у ЄС.

Контекст

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати парад у москві 9 травня, незважаючи на заклики ЄС утриматися від цього. Він підкреслив, що вшанує пам'ять червоноармійців, які визволяли Словаччину.

Днями голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що лідери країн ЄС не повинні брати участь у жодних заходах у москві 9 травня. Натомість вона закликала європейських лідерів частіше відвідувати Україну для демонстрації солідарності.

Сила дипломатії проти військового параду кремля: європейських чиновників запрошують до Києва на 9 травня14.04.25, 15:25 • 7612 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Латвія
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Сербія
Словаччина
Естонія
Україна
Київ
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40