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The Guardian

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Сила дипломатії проти військового параду кремля: європейських чиновників запрошують до Києва на 9 травня

Київ • УНН

 • 7574 перегляди

Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна в Москві. Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих" для гарантій безпеки.

Сила дипломатії проти військового параду кремля: європейських чиновників запрошують до Києва на 9 травня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга передав запрошення колегам по Європейському союзу відвідати Україну на 9 травня. Також у цю дату президент Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих".

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Український уряд хотів би бачити представників ЄС у Києві на 9 травня. Метою візиту стало протиставлення параду перемоги путіна в москві.

Президент Зеленський міг би зокрема прийняти лідерів "Коаліції охочих", які готові "визначити гарантії безпеки" для України. Якщо домовленість про можливе припинення вогню з росією буде досягнуто. Про це Рolitico пише, посилаючись на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

У контексті запрошення чиновників ЄС, глава МЗС України у понеділок передав запрошення своїм колегам по Європейському союзу. Він закликав "продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни".

Доповнення

У рф президент путін направив запрошення лідерам Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії приєднатися до нього в москві на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Але путін не запросив США і більшість країн-членів ЄС.

Видання нагадує, що 2005 році, на красній площі в столиці рф були присутніми президент США Джордж Буш і тодішній президент Франції Жак Ширак. В останні роки ніхто із західних лідерів не відвідував парад у москві.

Нагадаємо

В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента "коаліції охочих". рф у зустрічі не бере участі.

Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.

Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та тиснути на рф після удару по Сумах14.04.25, 12:31 • 2760 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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