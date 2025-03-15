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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Київ • УНН

 • 152251 перегляди

Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з партнерами України заявив про необхідність визначити чітку позицію щодо гарантій безпеки, які стануть ключем до надійного та тривалого миру. Про це Зеленський заявив за підсумками зустрічі "коаліції охочих", передає УНН.

Деталі

"Ми повинні визначити чітку позицію щодо гарантій безпеки. Безпека є ключем до надійного та тривалого миру. Нам потрібно продовжити роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи. Мир буде більш надійним, якщо європейські контингенти будуть на місці, а американська сторона буде опорою. Повинні бути чіткі зобов’язання щодо того, як це буде функціонувати", - вказав Зеленський у X.

Він наголосив, що Європі потрібні власні арсенали та можливість виробляти найсучаснішу зброю.

"Виробництво боєприпасів не повинно тривати від 3 до 5 років, якщо йдеться про вашу оборону та безпеку. Будь ласка, зробіть це якнайшвидше", - додав Зеленський.

Нагадаємо

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