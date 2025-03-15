"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з партнерами України заявив про необхідність визначити чітку позицію щодо гарантій безпеки, які стануть ключем до надійного та тривалого миру. Про це Зеленський заявив за підсумками зустрічі "коаліції охочих", передає УНН.

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"Ми повинні визначити чітку позицію щодо гарантій безпеки. Безпека є ключем до надійного та тривалого миру. Нам потрібно продовжити роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи. Мир буде більш надійним, якщо європейські контингенти будуть на місці, а американська сторона буде опорою. Повинні бути чіткі зобов’язання щодо того, як це буде функціонувати", - вказав Зеленський у X.

Він наголосив, що Європі потрібні власні арсенали та можливість виробляти найсучаснішу зброю.

"Виробництво боєприпасів не повинно тривати від 3 до 5 років, якщо йдеться про вашу оборону та безпеку. Будь ласка, зробіть це якнайшвидше", - додав Зеленський.

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