"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины
Киев • УНН
Президент Украины подчеркнул важность определения четкой позиции по гарантиям безопасности для достижения надежного мира. Также он акцентировал внимание на необходимости наращивания производства оружия в Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с партнерами Украины заявил о необходимости определить четкую позицию по гарантиям безопасности, которые станут ключом к надежному и длительному миру. Об этом Зеленский заявил по итогам встречи "коалиции желающих", передает УНН.
Детали
"Мы должны определить четкую позицию по гарантиям безопасности. Безопасность является ключом к надежному и длительному миру. Нам нужно продолжить работу над контингентами, которые станут основой будущих Вооруженных сил Европы. Мир будет более надежным, если европейские контингенты будут на месте, а американская сторона будет опорой. Должны быть четкие обязательства относительно того, как это будет функционировать", - указал Зеленский в X.
Он подчеркнул, что Европе нужны собственные арсеналы и возможность производить самое современное оружие.
"Производство боеприпасов не должно длиться от 3 до 5 лет, если речь идет о вашей обороне и безопасности. Пожалуйста, сделайте это как можно быстрее", - добавил Зеленский.
Напомним
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