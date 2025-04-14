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The Guardian

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Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та тиснути на рф після удару по Сумах

Київ • УНН

 • 2778 перегляди

На Раді міністрів ЄС Сибіга закликав посилити українську ППО, надати додаткові комплекси та ракети. Він також наголосив на потребі посилити тиск на росію.

Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та тиснути на рф після удару по Сумах

Глава МЗС під час виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС розповів про російський удар по Сумах, звернувся по допомогу для постраждалих міст та наголосив на першочергових військових потребах України. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Андрій Сибіга провів онлайн-виступ на Раді ЄС, під час якого детально повідомив про російський удар балістичними ракетами по Сумах. 

Вербна неділя та початок великоднього тижня мали бути час для миру, але Путін перетворив їх на час терору. ... Удар по Сумам був не просто ударом по українському місту. Це атака на наші спільні принципи, на цінності сучасної Європи

- заявив Сибіга.

Міністр закликав європейські уряди та муніципалітети допомогти Сумам і Кривому Рогу. Глава МЗС висловив вдячність європейським колегам, які висловили солідарність з Україною після удару по Сумам.

Глава української дипломатії також закликав посилити військову допомогу для України, під час свого виступу він перелічів, що саме потрібно.

Насамперед зміцненням спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини.

- ішлося у виступі міністра. 

Також акцентував на військових потребах: боєприпасах, далекобійних ракетах, броньованих машинах та інженерному обладнанні, авіації, дронах.

Міністр приділив окрему увагу підвищенню санкційного тиску на росію.

Попри всі виклики ЄС продовжує підвищувати тиск на рф, сподівається главав МЗС. Втім Сибіга закликав до додаткових сильних кроків у цьому напрямку.

Нагадаємо

УНН передавав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга обіцяв, що МЗС надасть партнерам України і міжнародним інституціям детальну інформацію про черговий воєнний злочин у Сумах.

МЗС Литви викликало російського посла через удар по Сумах14.04.25, 12:13 • 3427 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
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