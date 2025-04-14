МЗС Литви викликало російського посла через удар по Сумах

Литва викликала представника посольства рф у Вільнюсі після удару по Сумах, внаслідок чого загинули щонайменше 34 людини. Про це литовське МЗС повідомило у соцмережі Х, пише УНН.

Після терористичної атаки росії на Суми, ми викликали представника посольства росії у Вільнюсі. Ініціатори цих атак не повинні уникнути правосуддя. А відповідальність за такі дії несуть усі, хто працює на режим кремля, включно з дипломатами - повідомило МЗС у неділю в соціальній мережі X.

Нагадаємо

У неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Сумах. Станом на 13 квітня загинуло 34 людини, у тому числі 2 дитини. Було поранено, за даними ДСНС, 119 людей, серед яких щонайменше 15 дітей.

На атаку відреагував президент США Дональд Трамп. Він назвав її "жахливою річчю" і заявив, що цього не сталось б, якби він був президентом США.

Глави українських церков і релігійних організацій засудили терористичні атаки росії на Україну під час Пасхальних свят та Песаху. Вони закликали світ посилити допомогу Україні.

У понеділок закордонні дипломатичні установи України приспустили державні прапори в знак жалоби за жертвами варварського ракетного удару по Сумах, який здійснили російські загарбники.

Цей символічний жест є частиною вшанування пам’яті загиблих та висловлення солідарності з усіма, кого торкнулася трагедія.