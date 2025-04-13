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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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Українські посольства вшанують жертв трагедії в Сумах: будуть приспущені прапори

Київ • УНН

 • 4090 перегляди

14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.

Українські посольства вшанують жертв трагедії в Сумах: будуть приспущені прапори

Українські посольства по всьому світу вшанують пам’ять загиблих у Сумах. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 14 квітня, закордонні дипломатичні установи України приспустять державні прапори в знак жалоби за жертвами варварського ракетного удару по Сумах, здійсненого російськими військами. 

Цей символічний жест є частиною вшанування пам’яті загиблих та висловлення солідарності з усіма, кого торкнулася трагедія. Відповідне розпорядження було надане міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. 

Також у посольствах і консульствах відкриють книги жалоби. 

Нагадаємо

Сумська міська рада оголосила 14, 15 та 16 квітня  - Днями жалоби за загиблими, через страшну російську атаку по обласному центру. Крім того, у багатьох містах України завтра буде оголошено Дні жалоби, а Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспустять прапори в пам'ять про загиблих.

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах13.04.25, 19:43 • 59507 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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