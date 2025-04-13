Українські посольства вшанують жертв трагедії в Сумах: будуть приспущені прапори

Українські посольства по всьому світу вшанують пам’ять загиблих у Сумах. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

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У понеділок, 14 квітня, закордонні дипломатичні установи України приспустять державні прапори в знак жалоби за жертвами варварського ракетного удару по Сумах, здійсненого російськими військами.

Цей символічний жест є частиною вшанування пам’яті загиблих та висловлення солідарності з усіма, кого торкнулася трагедія. Відповідне розпорядження було надане міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Також у посольствах і консульствах відкриють книги жалоби.

Нагадаємо

Сумська міська рада оголосила 14, 15 та 16 квітня - Днями жалоби за загиблими, через страшну російську атаку по обласному центру. Крім того, у багатьох містах України завтра буде оголошено Дні жалоби, а Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспустять прапори в пам'ять про загиблих.

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах