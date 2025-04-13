Украинские посольства почтят память жертв трагедии в Сумах: будут приспущены флаги

Украинские посольства по всему миру почтят память погибших в Сумах. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

В понедельник, 14 апреля, зарубежные дипломатические учреждения Украины приспускают государственные флаги в знак траура по жертвам варварского ракетного удара по Сумам, осуществленного российскими войсками.

Этот символический жест является частью чествования памяти погибших и выражения солидарности со всеми, кого коснулась трагедия. Соответствующее распоряжение было предоставлено министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Также в посольствах и консульствах откроют книги скорби.

Напомним

Сумской городской совет объявил 14, 15 и 16 апреля - Днями траура по погибшим, из-за страшной российской атаки по областному центру. Кроме того, во многих городах Украины завтра будут объявлены Дни траура, а Киевская, Полтавская, Запорожская, Харьковская и Львовская области приспускают флаги в память о погибших.

Украинские города объявляют Дни траура из-за страшной ракетной атаки россии по Сумах