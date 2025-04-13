Украинские города объявляют Дни траура из-за страшной ракетной атаки россии по Сумах
Киев • УНН
После ужасной атаки россии по Сумам, во многих городах Украины объявлены Дни траура. Киевская, Полтавская, Запорожская, Харьковская и Львовская области приспускают флаги в память о погибших.
В городах Украины объявили День траура по погибшим в результате российского удара баллистикой по Сумам. Передает УНН со ссылкой на ОВА и МВА Сумской, Запорожской, Харьковской, Киевской, Львовской областей и города Львова.
Детали
Сумской городской совет объявил 14, 15 и 16 апреля - Днями траура по погибшим, из-за страшной российской атаки по областному центру.
В Сумской МТГ объявлены Дни траура 14, 15 и 16 апреля
14 апреля объявлено Днем траура в Киевской области.
Сумы. Уже известно о 32 безвинно убитых человека. 14 апреля в Киевской области будет объявлен День траура и приспущены государственные флаги. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Киевщина вместе с Сумами. Это наша общая боль и горе
Во Львове в знак памяти о погибших в результате российского ракетного удара по городу Сумы будут приспущены государственные флаги
Сегодня и завтра во Львове в память о погибших в Сумах украинцах будут приспущены государственные флаги на Ратуше и административных зданиях города.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что 14 апреля в Харькове будет объявлен Днем траура по погибшим в Сумах.
Завтра в Харькове, как и в ряде других городов Украины, будет объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара по городу Сумы. Наши соболезнования семьям погибших.
Владимир Когут, руководитель ОВА Полтавской области подтвердил - 14 апреля День траура по погибшим в Сумах, государственные флаги будут приспущены.
14 апреля в Полтавской области объявлен День траура. Государственные флаги будут приспущены по всей области.
В Запорожье 14 апреля объявлен Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки по Сумам. Об этом подтвердил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
россия - страна - террорист. Ведь запускать ракеты по мирному населению, детям, соседней стране - это и до сих пор не укладывается в голове… Смерти людей от вражеских атак навсегда на совести россиян, навсегда это личная ответственность каждого россиянина.
Напомним
В результате российской ракетной атаки по центру Сум погибло 34 человека, в том числе 2 ребенка. Ранено 117 человек, среди которых 15 детей, продолжаются спасательные работы.
Келлог заявил, что рф осуществила целенаправленные удары по гражданским объектам в Сумах13.04.25, 18:31 • 9361 просмотр