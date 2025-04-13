Украинские города объявляют Дни траура из-за страшной ракетной атаки россии по Сумах

В городах Украины объявили День траура по погибшим в результате российского удара баллистикой по Сумам. Передает УНН со ссылкой на ОВА и МВА Сумской, Запорожской, Харьковской, Киевской, Львовской областей и города Львова.

Детали

Сумской городской совет объявил 14, 15 и 16 апреля - Днями траура по погибшим, из-за страшной российской атаки по областному центру.



В Сумской МТГ объявлены Дни траура 14, 15 и 16 апреля - говорится в сообщении.

14 апреля объявлено Днем траура в Киевской области.

Сумы. Уже известно о 32 безвинно убитых человека. 14 апреля в Киевской области будет объявлен День траура и приспущены государственные флаги. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Киевщина вместе с Сумами. Это наша общая боль и горе - сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Во Львове в знак памяти о погибших в результате российского ракетного удара по городу Сумы будут приспущены государственные флаги

Сегодня и завтра во Львове в память о погибших в Сумах украинцах будут приспущены государственные флаги на Ратуше и административных зданиях города. - говорится в заметке мэра Львова Андрея Садового.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что 14 апреля в Харькове будет объявлен Днем траура по погибшим в Сумах.

Завтра в Харькове, как и в ряде других городов Украины, будет объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара по городу Сумы. Наши соболезнования семьям погибших. - заявил мэр Харькова Игорь Терехов

Владимир Когут, руководитель ОВА Полтавской области подтвердил - 14 апреля День траура по погибшим в Сумах, государственные флаги будут приспущены.

14 апреля в Полтавской области объявлен День траура. Государственные флаги будут приспущены по всей области.

В Запорожье 14 апреля объявлен Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки по Сумам. Об этом подтвердил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

россия - страна - террорист. Ведь запускать ракеты по мирному населению, детям, соседней стране - это и до сих пор не укладывается в голове… Смерти людей от вражеских атак навсегда на совести россиян, навсегда это личная ответственность каждого россиянина. - отметил чиновник.

Напомним

В результате российской ракетной атаки по центру Сум погибло 34 человека, в том числе 2 ребенка. Ранено 117 человек, среди которых 15 детей, продолжаются спасательные работы.

Келлог заявил, что рф осуществила целенаправленные удары по гражданским объектам в Сумах