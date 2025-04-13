Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
Київ • УНН
Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.
У містах України оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російського удару балістикою по Сумах. Передає УНН із посиланням на ОВА та МВА Сумської, Запорізької, Харківської, Київської, Львівської областей та міста Львова.
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Сумська міська рада оголосила 14, 15 та 16 квітня - Днями жалоби за загиблими, через страшну російську атаку по обласному центру.
У Сумській МТГ оголошено Дні жалоби 14, 15 та 16 квітня
14 квітня оголошено Днем жалоби у Київській області.
Суми. Вже відомо про 32 безвинно вбиті людини. 14 квітня на Київщині буде оголошено День жалоби та приспущено державні прапори. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Київщина разом з Сумами. Це наш спільний біль та горе
У Львові на знак пам'яті про загиблих внаслідок російського ракетного удару по місту Суми будуть приспущені державні прапори.
Сьогодні та завтра у Львові в памʼять за загиблими в Сумах українцями будуть приспущені державні прапори на Ратуші та адміністративних будівлях міста.
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що 14 квітня в Харкові буде оголошений Днем жалоби за загиблими у Сумах.
Завтра у Харкові, як і в низці інших міст України, буде оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по місту Суми. Наші співчуття родинам загиблих.
Володимир Когут, керівник ОВА Полтавської області підтвердив - 14 квітня День жалоби за загиблими в Сумах, державні прапори будуть приспущені.
14 квітня на Полтавщині оголошено День жалоби. Державні прапори будуть приспущені по всій області.
У Запоріжжі 14 квітня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по Сумах. Про це оголосив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
росія - країна - терорист. Адже запускати ракети про мирному населенню, дітям, сусідній країні - це й досі не вкладається в голові… Смерті людей від ворожих атак назавжди на совісті росіян, назавжди це особиста відповідальність кожного росіянина.
Нагадаємо
Внаслідок російської ракетної атаки по центру Сум загинуло 34 людини, в тому числі 2 дитини. Поранено 117 людей, серед яких 15 дітей, тривають рятувальні роботи.
Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах13.04.25, 18:31 • 9375 переглядiв