Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

У містах України оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російського удару балістикою по Сумах. Передає УНН із посиланням на ОВА та МВА Сумської, Запорізької, Харківської, Київської, Львівської областей та міста Львова.

Сумська міська рада оголосила 14, 15 та 16 квітня - Днями жалоби за загиблими, через страшну російську атаку по обласному центру.



14 квітня оголошено Днем жалоби у Київській області.

Суми. Вже відомо про 32 безвинно вбиті людини. 14 квітня на Київщині буде оголошено День жалоби та приспущено державні прапори. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Київщина разом з Сумами. Це наш спільний біль та горе

У Львові на знак пам'яті про загиблих внаслідок російського ракетного удару по місту Суми будуть приспущені державні прапори.

Сьогодні та завтра у Львові в памʼять за загиблими в Сумах українцями будуть приспущені державні прапори на Ратуші та адміністративних будівлях міста.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що 14 квітня в Харкові буде оголошений Днем жалоби за загиблими у Сумах.

Завтра у Харкові, як і в низці інших міст України, буде оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по місту Суми. Наші співчуття родинам загиблих.