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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Те, що відбувається - ганьба: Трамп назвав російський удар по Сумах "жахливим"

Київ • УНН

 • 5227 перегляди

Дональд Трамп прокоментував атаку рф на Суми, окресливши терористичний удар "жахливою річчю". Він також розкритикував війну в Україні, підкресливши її масштабні наслідки та руйнування.

Те, що відбувається - ганьба: Трамп назвав російський удар по Сумах "жахливим"

Трамп прокоментував російський удар по Сумах і заявив, що це було "жахливо". Про це повідомляє MSN, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп назвав російську атаку на Суми "жахливою річчю" та додав, що кремль "зробив помилку".

Я думаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку, але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся ця війна — це жахливо

- зазначив американський президент.

Оцінюючи загалом ситуацію, Трамп розкритикував сам факт розв'язання війни в Україні. За його словами, якби він залишався президентом США, вторгнення рф не відбулося б.

Ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну, якби я був президентом. Те, що відбувається – це ганьба

- підкреслив очільник США,

Трамп також зазначив, що глибина конфлікту і його наслідки набагато масштабніші, ніж багато хто уявляє. Він згадав про мільйони загиблих українців, зруйновані міста, стерту з лиця землі культуру.

Мільйони людей, які мали б жити, загинули. Міста руйнуються по всій Україні. Вся культура зникла. Знаєте, каплиці, церкви, все, що було в Україні, було одним із найкрасивіших у світі. Більшість із них зруйновані та розірвані на мільйон шматків

- додав Трамп.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо висловив співчуття українцям через ракетний удар по Сумах, наголосивши на важливості досягнення міцного миру. 

13 квітня росіяни завдали терористичної атаки по місті Суми, внаслідок чого загинули 34 людини та 117 отримали поранення. Відтак, сьогодні в Україні оголошено День жалоби.

США висловлюють найглибші співчуття: Рубіо назвав ракетний обстріл Сум "трагічним нагадуванням"13.04.25, 21:18 • 4188 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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