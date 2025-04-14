Те, що відбувається - ганьба: Трамп назвав російський удар по Сумах "жахливим"

Трамп прокоментував російський удар по Сумах і заявив, що це було "жахливо". Про це повідомляє MSN, передає УНН.

Президент США Дональд Трамп назвав російську атаку на Суми "жахливою річчю" та додав, що кремль "зробив помилку".

Я думаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку, але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся ця війна — це жахливо

Оцінюючи загалом ситуацію, Трамп розкритикував сам факт розв'язання війни в Україні. За його словами, якби він залишався президентом США, вторгнення рф не відбулося б.

Ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну, якби я був президентом. Те, що відбувається – це ганьба

Трамп також зазначив, що глибина конфлікту і його наслідки набагато масштабніші, ніж багато хто уявляє. Він згадав про мільйони загиблих українців, зруйновані міста, стерту з лиця землі культуру.

Мільйони людей, які мали б жити, загинули. Міста руйнуються по всій Україні. Вся культура зникла. Знаєте, каплиці, церкви, все, що було в Україні, було одним із найкрасивіших у світі. Більшість із них зруйновані та розірвані на мільйон шматків