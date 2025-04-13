США висловлюють найглибші співчуття: Рубіо назвав ракетний обстріл Сум "трагічним нагадуванням"

Рубіо прокоментував ракетний обстріл Сум з боку рф. У своїй заяві він висловив співчуття постраждалим і охарактеризував атаку "трагічним нагадуванням". Про це повідомляє державний секретар США Марко Рубіо, передає УНН.

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Вашингтон відреагував на чергову ракетну атаку терористичної країни, цього разу – по мирних мешканцях Сум. Державний секретар США Марко Рубіо оприлюднив заяву, в якій висловив співчуття українському народу.

Сполучені Штати висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по Сумах.

Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру - зазначив Рубіо.

Нагадаємо

Президент Зеленський у вечірній промові бурхливо осудив російський удар по Сумах, через який сьогодні, 13 квітня, в неділю, у місті загинули 34 людини, 117 отримали поранення.

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський